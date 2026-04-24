Ποινές 19 και 8 ετών για τις δύο γυναίκες που καταδικάστηκαν για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους – Αθωώθηκε ο Ρωμανός

Την αθώωση λόγω αμφιβολιών του Νίκου Ρωμανού και δύο ακόμη κατηγορούμενων στην υπόθεση της έκρηξης στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας, στους Αμπελόκηπους στις 31 Οκτωβρίου του 2024, αποφάσισε σήμερα από λίγο το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας.

Αντίθετα το δικαστήριο αποφάσισε την ενοχή των δυο γυναικών που κατηγορούνται για την υπόθεση, υιοθετώντας έτσι στο σύνολό της τη σχετική πρόταση που είχε κάνει την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελέας της έδρας Αλεξάνδρα Πίσχοινα.

Σύμφωνα με το protothema.gr, το δικαστήριο ανακοίνωσε και την απόφασή του επί των ποινών για τις δυο γυναίκες κατηγορούμενες που έκρινε ένοχες. Συγκεκριμένα οι δικαστές επέβαλλαν κάθειρξη 19 και 8 έτη αντιστοίχως στις δύο καταδικασθείσες για την έκρηξη σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, οδηγώντας τες στις φυλακές καθώς δεν τους χορήγησε αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση.

Ειδικότερα, το δικαστήριο επέβαλε κάθειρξη 19 ετών κατά συγχώνευση στη γυναίκα η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα βρισκόμενη εντός του διαμερίσματος, χωρίς να της αναγνωρίσει κάποιο ελαφρυντικό. Ακόμη επέβαλε ποινή κάθειρξης 8 ετών στη δεύτερη κατηγορούμενη στην οποία αναγνώρισε την ελαφρυντική περίσταση της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Μεταξύ άλλων η εισαγγελέας ζήτησε από το δικαστήριο να απαλλάξει από κάθε κατηγορία τον Νίκο Ρωμανό και δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης «λόγω ισχυρότατων αμφιβολιών», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Συγκεκριμένα για τον Ν. Ρωμανό η εισαγγελέας τόνισε πως το στοιχείο που τον συνδέει με την υπόθεση, ήτοι ένα δακτυλικό του αποτύπωμα σε πλαστική σακούλα τύπου “Σάνιτας” η οποία είχε χρησιμοποιηθεί για να τυλιχθεί ένα όπλο, δεν είναι αρκετό για να οδηγήσει στην καταδίκη του εν λόγω κατηγορούμενου.

Το ίδιο απαλλακτική ήταν η κ. Πίσχοινα και για δυο ακόμη κατηγορούμενους της υπόθεσης.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, επικράτησε ένταση στο Εφετείο, όταν παρευρισκόμενοι εκτόξευσαν καφέδες προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η κατάσταση εκτονώθηκε για λίγο, ωστόσο στιγμές αργότερα ξέσπασαν νέα επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.