Χανιά: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 68χρονος από “λογιστή” – Έβαλε σε φάκελο και παρέδωσε 20.000 ευρώ

Θύμα τηλεφωνικής απάτης κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 68χρονος στα Χανιά χτες Πέμπτη (23/4), έπειτα από συνομιλία που είχε με άγνωστο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο 68χρονος στις αστυνομικές αρχές, το τηλεφώνημα που δέχτηκε τον έπεισε ότι επρόκειτο για άτομο από λογιστικό γραφείο που δήθεν ο ίδιος συνεργαζόταν, ζητώντας του να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό σε μετρητά.

Ο ανυποψίαστος άνδρας φέρεται να έβαλε, όπως ο ίδιος είπε στην αστυνομία, το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε έναν φάκελο και τα παρέδωσε σε όχημα, που ήρθε μάλιστα έξω από το σπίτι του.

Οι αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν, ώστε με την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, να μπορέσουν να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

