Μητσοτάκης: Η κορωνίδα των συμφωνιών Ελλάδας – Γαλλίας είναι η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής – Μακρόν: Θα είμαστε στο πλευρό σας

Σαφές μήνυμα εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας στέλνουν Κυριάκος Μητσοτάκης και Εμανουέλ Μακρόν.

Ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της Γαλλίας, που νωρίτερα επιθεώρησαν τη φρεγάτα «Κίμων», υπεγραψαν την Ενισχυμένη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση μεταξύ που σηματοδοτεί τη σύμπλευση και συνεργασία των δύο χωρών όχι μόνο στην άμυνα, αλλά και στην οικονομία, την πολιτική προστασία, το Μεταναστευτικό, την τεχνολογία, το περιβάλλον, την παιδεία και τον πολιτισμό».

Η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Η Αθήνα υποδέχεται σήμερα έναν διαχρονικά Ευρωπαίο σύμμαχο και εταίρο αλλά και έναν αληθινό φίλο της πατρίδας μας -κι επιτρέψτε μου να το πω- κι έναν προσωπικό μου φίλο. Σε μια στιγμή μάλιστα που θα την χαρακτήριζα κομβική καθώς σφραγίζει μία ιστορική επιλογή την οποία έκαναν οι δύο χώρες μας το 2021, δηλαδή την απόφαση Ελλάδα και Γαλλία να συμπαραταχθούν μετασχηματίζοντας μια μακροχρόνια κοινή διαδρομή σε μια ισχυρή στρατηγική σημασία», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν που ακολούθησαν τη συνάντησή τους και την τελετή υπογραφής συμφωνιών.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για την εξέλιξη μιας σχέσης πολυεπίπεδης, ουσιαστικής με ρίζες στους ιστορικούς δεσμούς των δύο εθνών, στις ίδιες αρχές και αξίες αλλά και στα αμοιβαία συμφέροντα των δύο λαών. «Με στοιχεία που σφυρηλατήθηκαν μέσα από τη συμμετοχή μας τόσο στη Βορειοατλαντική Συμμαχία, όσο και στην ΕΕ αλλά όσο και διμερώς βέβαια και τα αποτελέσματα μάλιστα στον αμυντικό τομέα είναι περισσότερο από ορατά».

Αναφέρθηκε στην ευκαιρία που είχαν να επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» που μόλις επέστρεψε μετά από παραμονή 40 ημερών στα ανοιχτά της Κύπρου καθώς και στις φρεγάτες που θα παραδοθούν μέχρι το 2028 και προσέθεσε:

«Ενώ και οι δυνατότητες της Πολεμικής μας Αεροπορίας έχουν αναβαθμιστεί ουσιαστικά με την παράδοση και επιχειρησιακή λειτουργία 24 μαχητικών Ραφάλ αλλά φυσικά και μέσα από μία πολύπλευρη συμμαχία -ενδεικτικά να αναφέρω τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα για την αναβάθμιση των πυραύλων Μίκα. Όλα αυτά ενισχύουν την αποτρεπτική μας ισχύ, θωρακίζουν όμως τόσο τα εθνικά όσο και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Και παράλληλα δεν είναι τυχαίο ότι στην πρόσφατη κρίση στην περιοχή η Γαλλία έσπευσε να ενισχύσει την άμυνα της Μεγαλονήσου κι έχω πολύ ισχυρές μνήμες -αγαπητέ Εμανουέλ- από την κοινή μας παρουσία στην Κύπρο μαζί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη διότι αποδείξαμε με αυτόν τον τρόπο ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θεμελιώνεται με πράξεις και όχι με λόγια».

Μητσοτάκης: Η συμπόρευσή μας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία συνολικά της ηπείρου μας

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι αυτή η ελληνογαλλική συμπόρευση είχε προηγηθεί όλων των τελευταίων σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. «Θα έλεγα λοιπόν ότι απεδείχθη προνοητική και έγκαιρη στο πεδίο της ασφάλειας και της σταθερότητας και υπήρξε με τον τρόπο της ένας πρόδρομος της ευρύτερης ανάγκης για στρατηγική αυτονομία συνολικά της ηπείρου μας. Κάτι για το οποίο μιλάμε οι δυο μας τουλάχιστον εδώ και αρκετά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με κοινά προγράμματα και συμπαραγωγές, με επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα».

Επισήμανε ότι οι φρεγάτες τις οποίες απέκτησε το ελληνικό Ναυτικό και οι φρεγάτες που απέκτησε το γαλλικό Ναυτικό είναι πρακτικά ίδιες. Αλλά το ένα Ναυτικό μαθαίνει από το άλλο με κορωνίδα των συμφωνιών αυτών τη δέσμευση αμοιβαίας συνδρομής.

«Και θέλω να ευχαριστήσω και πάλι τον Εμανουέλ γιατί με τόσο ξεκάθαρο τρόπο και χθες επανέλαβε ότι αν ποτέ ο μη γένοιτο η Ελλάδα χρειαστεί τη στήριξη της Γαλλίας, η Γαλλία θα είναι παρούσα και γι’ αυτό και σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό επόμενο βήμα.

Η διακήρυξη για την ενισχυμένη συνολική στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδος και Γαλλίας, την οποία είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε πριν από λίγο, αποτυπώνει το εύρος της συνεργασίας μας και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα υπουργεία αλλά πρωτίστως το υπουργείο Εξωτερικών που εργάστηκαν για τις συμφωνίες τις οποίες υπογράψαμε σήμερα».

Τόνισε ότι δίνεται μια σαφής κατεύθυνση για τη διπλωματική μας σύμπλευση ενώ την ίδια στιγμή επενδύουμε στο μέλλον με κοινές δράσεις στην παιδεία, ενισχύοντας παράλληλα τη συνεργασία μας στον διακυβερνητικό οργανισμό Mercator Ocean International, έναν κρίσιμο φορέα για τη θαλάσσια γνώση και παρατήρηση, σε στρατηγικούς τομείς όπως η πυρηνική ενέργεια και η τεχνολογία.

«Εξάλλου είχα την ευκαιρία πρόσφατα να βρεθώ στο Παρίσι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάσκεψη, την οποία οργάνωσε ο Πρόεδρος Μακρόν για το ζήτημα αυτό. Και βέβαια πριν από λίγο οι υπουργοί Οικονομικών εγκαινίασαν το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του Euronext Athens, όπως λέγεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών. Κάνουμε πράξη την ευρωπαϊκή ενοποίηση και στον τομέα των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σε λίγο οι δυο τους θα μιλήσουν στο πολύ σημαντικό Έλληνο-Γαλλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή που μιλούμε. «Και όλα αυτά τι δηλώνουν, δηλώνουν την επιθυμία μας, Ελλάδα και Γαλλία, Γαλλία και Ελλάδα να βαδίσουμε μαζί στο δρόμο της Ευρώπης του 21ου αιώνα, εξασφαλίζοντας συνθήκες ευημερίας και σιγουριάς για το παρόν, αλλά ανοίγοντας και έναν ορίζοντα ελπίδας για τις επόμενες γενιές. Και μάλιστα αυτό ακριβώς το όραμα μας απασχόλησε χθες τη συζήτηση που κάναμε στην Ρωμαϊκή Αγορά, ένα κέντρο της δημόσιας ζωής κατά την αρχαιότητα, που εξακολουθεί και σήμερα να καλλιεργεί το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό, κυρίως την αλήθεια πέραν της εποχής των fake news, το διάλογο στον καιρό των συνθημάτων και την επώνυμη ευθύνη την εποχή της ανώνυμης ψηφιακής προπαγάνδας.

Αγαπητέ Μανουέλ, όταν οι θεμελιώδεις αρχές της μεταπολεμικής τάξης δοκιμάζονται, η απάντηση των δημοκρατιών οφείλει να είναι ενιαία, νηφάλια και αποφασιστική. Συνεπώς, πρώτα, η ίδια η Ευρώπη, στο έδαφος στο οποίο, δυστυχώς, ο πόλεμος έχει επιστρέψει εδώ και μία τετραετία, καλείται να ενισχύσει την αυτονομία της σε όλα τα επίπεδα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να ταξιδέψει με σιγουριά στα ταραγμένα νερά ενός αβέβαιου κόσμου και θέλω να ευχαριστήσω τον Γάλλο Πρόεδρο, γιατί με πραγματικά μεγάλη επιμονή θέτει το ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε όλη της την έκφανση, στην πρώτη γραμμή των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

Πιστεύω ότι η ιστορική μας άμυνα θα ενισχύσει και την κοινή μας συμμαχία το ΝΑΤΟ και με τα κράτη-μέλη της Ευρώπης υποχρεωτικά πια να αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την προάσπιση των κοινών συμφερόντων και των κοινών συνόρων μας. Συνειδητοποιώντας ότι οι εξελίξεις στον Βορρά, στην Ανατολή, αλλά και στον Νότο, εδώ στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια όλης της Ευρώπης. Και γι’ αυτό και απαιτείται μια μακρόπνοη, γνήσια, ευρωπαϊκή πολιτική. Όμως, ξέρουμε καλά ότι δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγική αυτονομία χωρίς ανταγωνιστική Ευρώπη. Και χωρίς ανταγωνισμό δεν υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία. Γι’ αυτό και η ατζέντα της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας σε τομείς όπως η ελάφρυνση του γραφειοκρατικού βάρους, η φτηνή ενέργεια, θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεών μας τους επόμενους μήνες, με κορωνίδα, προφανώς, τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η οποία θα είναι ευχής έργον αν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Είχαμε την ευκαιρία, βέβαια, να συζητήσουμε και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα είναι, όπως και η Γαλλία, ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μια δύναμη σταθερότητας. Παίξαμε και οι δυο μας τον ρόλο μας διακριτικά, στην εκεχειρία και στο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η οποία πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε και οι δύο το ίδιο ενδιαφέρον για την προστασία όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων, ειδικά των χριστιανών της περιοχής, που δεν αποτελούν απλά μια μειονότητα αλλά αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής της ταυτότητας. Έχουμε το ίδιο ενδιαφέρον για την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, θέσαμε το ζήτημα αυτό ως ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η Ευρώπη συνολικά να το αγκαλιάσει και στην ίδια κατεύθυνση, προφανώς, κινούμαστε και εν όψει της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Ελλάδος το 2ο εξάμηνο του 2027. Είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση όλων εκείνων των πολιτικών που δίνουν ώθηση σε μια Ευρώπη ισχυρή, δημοκρατική με πραγματικό ρόλο στις γεωπολιτικές εξελίξεις, που ξέρει και μπορεί να υπερασπίζεται τις αξίες της, αλλά και τα κράτη-μέλη της. Μια Ευρώπη των πολιτών της, τέκνο τελικά και του ελληνικού και του γαλλικού πολιτισμού, τέκνο της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα τέκνο και του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Αγαπητέ Μανουέλ, κλείνω θυμίζοντας ότι σχεδιάζοντας το μέλλον τιμούμε ταυτόχρονα και το παρελθόν. Και αυτές τις μέρες εκτίθεται στο Ξενοκράτειο Μουσείο του Μεσολογίου ο πίνακας του Ντελακρουά ”Η Ελλάς στα ερείπια του Μεσολογίου”. Είναι ένα έργο το οποίο παραχωρήθηκε από το Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό και θα έλεγα ότι είναι μια συγκινητική απόδειξη των δεσμών των λαών μας, πριν ακόμα συγκροτηθεί το ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, γέννηση του οποίου, μην ξεχνάμε, ότι στήριξαν με θέρμη οι Γαλλίδες και οι Γάλλοι.

Και αναφερόμαστε στα 200 χρόνια και την αναγνώριση της γαλλικής συμβολής, μία δέσμευση και μία αλληλεγγύη που είναι σημαντική μέχρι σήμερα, υπηρετώντας και δίνοντας συνέχεια και εμείς σε μια τέτοια ιστορική παράδοση ειρήνης και συνεργασίας και πιστεύω ότι ακριβώς αυτό κάναμε σήμερα», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μακρόν: Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη Ευρώπη -Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής δεν είναι λόγια

Ο Γάλλος πρόεδρος στην τοποθέτησή του ανέφερε:

«Σας ευχαριστώ κύριε πρωθυπουργέ, ευχαριστώ αγαπητέ Κυριάκο για την φιλοξενεία. Μιλήσαμε για το βάθος, την φιλία που συνδέει τις χώρες μας. Ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ασταθής και αυτό ενισχύει ένα κληροδότημα τις εξαιρετικές μας σχέσεις.

Η Γαλλία αντέδρασε έναντι των απειλών που σας έπλητταν και αυτή η εταιρική σχέση που ανανεώνουμε έχει επεκταθεί στην ασφάλεια.

Θέλουμε να εμπνεύσουμε την υπόλοιπη ευρώπη. Πρόκειται για μία πραγματική στρατηγική στο εσωτερικό της Ευρώπης. Έχουμε ξεκινήσει κοινές ασκήσεις. Το 2021 όταν Ελλάδα και Γαλλία υπογράφαμε αυτή τη σχέση κάναμε ένα πρώτο βήμα και μέσω αυτής της εταιρικής σχέσης αποτελούμε έμπνευση για πολλούς. Υπάρχει ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης. Και βεβαίως δεν είναι μόνο λόγια αυτή η ρήτρα αλλά θα υλοποιηθεί και το κάναμε πράξη πριν λίγο καιρό στην Κύπρο. Με συγκεκριμένες επιλογές στην άμυνα. Με τα rafale, αλλά και τις 4 φρεγάτες, η πρώτη από τις οποίες, ο «Κίμων», παραδόθηκε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο και βρέθηκε ανοικτά της Κύπρου τον Μάρτιο.

Είναι σημαντικό να μιλήσουμε σήμερα γι ατην ενισχυμένη και συνολική στρατηγική σχέση. Με προσχώρηση της Ελλάδα στην προωθημέν αποτροπή, κάτι που ξεκίνησε πριν λίγες εβδομάδες. Θέλουμε να εμβαθύνουμε τη σχέση μας στην ενέργεια, το περιβάλλον, την κάρτιση, την ανώτερη εκπαίδευση.

Επίσης εταιρική σχέση σε θέματα πολιτισμού και επιστημονικές συνεργασίες. Πολύ σημαντική εταιρική σχέση με σπουδαίες ανταλλαγές. Καλύπτουμε επίσης τον τομέα της οικονομίας. Θέματα όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ΑΠΕ κλπ.

Υπογράψαμε πολύ σημαντικές συμβάσεις, ανανέωση των πυραύλων ΜΙΚΑ, μεγάλα αιολικά πάρκα κ.α.

Οι χώρες μας όσον αφορά την Μέση Ανατολή, ζητούν την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή στην διπλωματία. Η κατάσταση κλιμακώνεται. Πιστεύουμε ότι οι χώρες μας θα συνεισφέρουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ουκρανία και με το δάνειο των 90 δισ. από την ΕΕ κάνουμε αποφασιστικό βήμα για πιο σταθερή Ουκρανία.

Από κοινού έχουμε ξεκινήσει ένα κίνημα που θεωρώ σημαντικό. Την προστασία των δημοκρατιών, των παιδιών μας.

Ξεκινήσαμε με πρώτη πρωτοβουλία για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τα social media. Ήμασταν έξι, γίναμε 14 και είμαι σίγουρος ότι θα γίνουμε 27 και θέλω να ολοκληρωθεί αυτή τη προσπάθεια. Τον Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί το κείμενο για απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 15 ετών».

Κλείνοντας, ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε πως «υπάρχει η ρήτρα της αμοιβαίας συνδρομής που συνδέει άρρηκτα τις δύο χώρες. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνουμε, θα είμαστε στο πλευρό σας».

Οι 9 συμφωνίες που υπέγραψαν Ελλάδα-Γαλλία

Συγκεκριμένα, οι δύο ηγέτες και υπουργοί των δύο κυβερνήσεων υπέγραψαν 9 Συμφωνίες.