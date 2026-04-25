MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στον νότο

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο , ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και την οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Δύο πλήγματα του ισραηλινού εχθρού, εναντίον ενός φορτηγού και μίας μηχανής, στην κοινότητα Γιαμόρ αλ-Σακίφ, στην επαρχία της Ναμπατίγια, προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Χθες, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Λίβανο, στην φονικότερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Λίβανος

