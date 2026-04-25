Κυρ. Βελόπουλος: “Σόου” Μακρόν στην Αθήνα με “κομπάρσο” την Ελλάδα

«Η Ελληνική Λύση καταδικάζει το ”σόου” Μακρόν (με ”κομπάρσο” την Ελλάδα) και την προσπάθεια του να μας φέρει σε σύγκρουση με ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα και τις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, συμπλήρωσε: «Ενημερώνουμε τον Μακρόν αλλά και τον Κ. Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν ”χρειάζεται” φανταστικούς εχθρούς, διότι έχει ”πραγματικό” εχθρό, την βάρβαρη Τουρκία. Τέλος, το ότι η Ελληνική Λύση πρωτοστάτησε στην απαίτηση για απόκτηση Ραφάλ και Μπελαρά, δεν σημαίνει ότι θα επιτρέψουμε την περαιτέρω καταστροφική εμπλοκή μας στο πλευρό του φιλότουρκου Ζελένσκι και κυρίως, την διασπάθιση δημόσιου χρήματος από ”μπαρακούντα” και ”πιράνχας” τον εξοπλιστικών».