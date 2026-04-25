MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 25η Απριλίου

|
THESTIVAL TEAM

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Απριλίου:

1719: Ο Ροβινσώνας Κρούσος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από την πένα του άγγλου συγγραφέα Ντάνιελ Ντεφόε.

1850: Ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, χρησιμοποιεί 40 περιστέρια για να μεταφέρει στους πελάτες του το κλείσιμο των τιμών του χρηματιστηρίου.

1859: Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.

1915: Δυνάμεις Νεοζηλανδών και Αυστραλών επιχειρούν απόβαση στις τουρκικές ακτές της Καλλίπολης, στο πλαίσιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1953: Οι επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Για την ανακάλυψή τους αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ το 1962.

1974: Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.

Γεννήσεις

1874: Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. (Θαν. 20/7/1937)

1940: Αλ Πατσίνο, αμερικανός ηθοποιός.

1947: Γιόχαν Κρόιφ, ολλανδός ποδοσφαιριστής. (Θαν. 24/3/2016)

Θάνατοι

1744: Άντερς Κέλσιους, σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Γεν. 27/11/1701)

1940: Βίλχελμ Ντέρπφελντ, γερμανός αρχαιολόγος, που συμμετείχε στις ανασκαφές της Ολυμπίας των Μυκηνών και της Τροίας. (Γεν. 26/12/1853)

1994: Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. (Γεν. 30/6/1939)

Γιορτάζουν

Μάρκος, Μαρκία, Νίκη.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΟΗΕ
  • Ημέρα του DNA
  • Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης
  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας
  • Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής
  • Παγκόσμια Ημέρα Τάι Τσι και Τσιγκόνγκ

Σαν σήμερα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

