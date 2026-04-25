Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 25η Απριλίου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 25 Απριλίου:

1719: Ο Ροβινσώνας Κρούσος παίρνει «σάρκα και οστά» μέσα από την πένα του άγγλου συγγραφέα Ντάνιελ Ντεφόε.

1850: Ο Πάουλ Γιούλιους φον Ρόιτερ, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, χρησιμοποιεί 40 περιστέρια για να μεταφέρει στους πελάτες του το κλείσιμο των τιμών του χρηματιστηρίου.

1859: Αρχίζουν οι εργασίες για τη διάνοιξη της διώρυγας του Σουέζ.

1915: Δυνάμεις Νεοζηλανδών και Αυστραλών επιχειρούν απόβαση στις τουρκικές ακτές της Καλλίπολης, στο πλαίσιο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1953: Οι επιστήμονες Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την πρωτοποριακή εργασία τους για τη χημική δομή του DNA. Για την ανακάλυψή τους αυτή, που χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη του 20ου αιώνα, θα τιμηθούν με το βραβείο Νόμπελ το 1962.

1974: Η Επανάσταση των Γαρυφάλλων στην Πορτογαλία. Οι στρατιωτικοί εγκαθιδρύουν και πάλι τη Δημοκρατία, έπειτα από μισό αιώνα δικτατορίας.

Γεννήσεις

1874: Γκουλιέλμο Μαρκόνι, ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής το 1909. (Θαν. 20/7/1937)

1940: Αλ Πατσίνο, αμερικανός ηθοποιός.

1947: Γιόχαν Κρόιφ, ολλανδός ποδοσφαιριστής. (Θαν. 24/3/2016)

Θάνατοι

1744: Άντερς Κέλσιους, σουηδός αστρονόμος, εφευρέτης της ομώνυμης κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας. (Γεν. 27/11/1701)

1940: Βίλχελμ Ντέρπφελντ, γερμανός αρχαιολόγος, που συμμετείχε στις ανασκαφές της Ολυμπίας των Μυκηνών και της Τροίας. (Γεν. 26/12/1853)

1994: Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός, από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. (Γεν. 30/6/1939)

Γιορτάζουν

Μάρκος, Μαρκία, Νίκη.

Επέτειοι