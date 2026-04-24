Ποια οχήματα μπορώ να οδηγήσω με δίπλωμα αυτοκινήτου – Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύει

Το δίπλωμα οδήγησης ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων και αρκετοί δεν γνωρίζουν ποιες είναι αυτές.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προχωρήσει σε αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία τα τελευταία χρόνια για τα διπλώματα οδήγησης και αρκετοί οδηγοί δεν τις έχουν αντιληφθεί.

Για παράδειγμα, οι νέοι μπορούν να οδηγούν νόμιμα από τα 17 έτη τους (με συνοδό για συνοδηγό), ενώ οι κάτοχοι αδειών οδήγησης μπορούν υπό προϋποθέσεις να οδηγούν μοτοσυκλέτες.

Η πλειοψηφία των οδηγών έχει δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Β. Η συγκεκριμένη κατηγορία προϋποθέτει ο οδηγός να είναι άνω των 18 ετών ή από 17 ετών με συνοδό, και αφορά αυτοκίνητα με μέγιστο βάρος τους 3μιση τόνους και 9 θέσεις, μαζί με τον οδηγό.

Επιπλέον, επιτρέπεται να συνδυάζεται με ρυμουλκούμενο, του οποίου το μέγιστο βάρος δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 750 κιλά, και φυσικά ο συνδυασμός των δύο δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους. Παράλληλα, επιτρέπεται η οδήγηση τετράκυκλων με μέγιστο βάρος τα 450 κιλά για μεταφορά επιβατών ή μέγιστο βάρος 600 κιλών για την μεταφορά εμπορευμάτων.

Το δίπλωμα Β κατηγορίας μας επιτρέπει ακόμα, εφόσον το έχουμε στην κατοχή μας τέσσερα έτη και έχουμε συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας μας, να οδηγούμε μοτοσυκλέτα μέγιστου κυβισμού 125 κ.εκ., μέγιστης ισχύος 15 ίππων, ή τρίκυκλο με ισχύ που δεν υπερβαίνει τους 20 ίππους.

Σε περίπτωση που έχουμε το δίπλωμα Β κατηγορίας στην κατοχή μας περισσότερα από έξι έτη και έχουμε συμπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας μας, τότε μπορούμε να οδηγούμε ελαφρύ δίκυκλο, τρίκυκλο ή τετράκυκλο όχημα με έως δύο θέσεις (μαζί με τον οδηγό), κυβισμό έως 50 κ.εκ. και μέγιστη ταχύτητα οχήματος 45 χλμ./ώρα.

Όταν μάλιστα πραγματοποιήσουμε και πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον πέντε μαθημάτων, τότε μπορούμε με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου να οδηγήσουμε μοτοσυκλέτες κατηγορίας A2 με μέγιστη ισχύ τους 47,6 ίππους.

Πού και πότε δεν ισχύει

Στην περίπτωση που ταξιδέψετε σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ πιθανόν το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης να μην γίνει αποδεκτό είτε από τις τοπικές αρχές είτε ακόμα και από γραφεία ενοικιάσεων οχημάτων.

Είναι σχεδόν, βέβαιο, ότι αν διαθέτετε το νέο τύπο του διπλώματος οδηγήσης, με τη μορφή της πιστωτικής κάρτας, οι λατινικοί χαρακτήρες θα βοηθήσουν ώστε η ελληνική άδεια οδήγησης να γίνει αποδεκτή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτομάτως αίρεται και η υποχρέωση έκδοσης Διεθνούς Διπλώματος (International Drivers Permit – IDP).

Το διεθνές δίπλωμα οδήγησης αποτελεί συμπληρωματικό/συνοδευτικό έγγραφο του ισχύοντος διπλώματος οδήγησης που έχει εκδοθεί από τις Ελληνικές Αρχές και σε καμία περίπτωση δεν το υποκαθιστά.

Πηγή: carandmotor.gr