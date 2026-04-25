ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Στο 1-1 το πρώτο ημίχρονο με πρωταγωνιστές Μιχαηλίδη και Φούντα

Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson αλλά ο ΟΦΗ διαμόρφωσε το 1-1 του πρώτου 45λέπτου, στο “μεγάλο” ματς του Πανθεσσαλικού. Μιχαηλίδης και Φούντας έβαλαν τα ονόματά τους στον πίνακα των σκόρερ.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε πολύ δυνατά στον τελικό είδε στο 15′ τον Μιχαηλίδη να κάνει το 1-0. Το γκολ του Έλληνα αμυντικού ήρθε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς και μια πρώτη κεφαλιά του Κεντζιόρα.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να ισορροπήσει και τελικά βρήκε το γκολ στο 28’ με τον Φούντα. Το 1-1 ήρθε στην πρώτη σοβαρή φάση των Κρητικών στο πρώτο ημίχρονο.

Οι Κρητικοί που μέχρι εκείνο το σημείο ήταν άτολμοι, πήραν τα… πάνω τους ψυχολογικά και μάλιστα είχαν και δοκάρι στο 40’, αγγίζοντας το 2-1 σε δοκάρι του Φούντα.