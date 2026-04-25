Φιλαρέτη Κομνηνού για τη μητρότητα: “Ήρθε ξαφνικά και κάναμε μία αγκαλιά και πορευτήκαμε”

Συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη έδωσε η Φιλαρέτη Κομνηνού. Μιλώντας για τη μητρότητα, η ηθοποιός ανέφερε πως: «Αυτό ήρθε ξαφνικά στη ζωή μου. Ήταν ένας έρωτας μεγάλος με τον Αργύρη, ήμουν πολύ μικρή για να σκέφτομαι εγκυμοσύνη, γέννα και παιδί. Ήρθε ξαφνικά και κάναμε μία αγκαλιά και πορευτήκαμε. Το παιδί μας, το αγόρι μας, τον Γιώργο».

Όταν ρωτήθηκε για το αν δεν σκέφτηκε καθόλου την καριέρα της τότε, απάντησε: «Άντε καλέ τώρα. Όχι! Καθόλου. Ύστερα ήμουν και στην αρχή πολύ της σχέσης μου με το θέατρο. Ούτε κατά διάνοια».

Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός είναι μητέρα του επίσης καλλιτέχνη Γιώργου Παπαγεωργίου, τον οποίο έφερε στον κόσμο τον Απρίλιο του 1981, όταν η ίδια ήταν μόλις 22 ετών.