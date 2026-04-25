Η ανάρτηση του Μακρόν για τον “Κίμωνα”: Αυτή η φρεγάτα δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που μας ενώνει

THESTIVAL TEAM

«Καλούς άνεμους και καλές θάλασσές» εύχεται στην φρεγάτα «Κίμων» ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας την συμβολική σημασία του πλοίο για τις σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή του στη φρεγάτα, το Σάββατο το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτησή του στο Χ, αναφέρει ότι η φρεγάτα Κίμων «δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης» που ενώνει Ελλάδα και Γαλλία.

Επίσης τονίζει ότι η πρόσφατη ανάπτυξη του «Κίμωνα» στην Κύπρο δίπλα στη γαλλική φρεγάτα Languedoc, δείχνει ότι «είμαστε ικανοί να δράσουμε μαζί, στη Μεσόγειο όπως και αλλού, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εμμανουέλ Μακρόν:

«Στο κατάστρωμα της φρεγάτας Κίμων.

Παραγόμενη στο Λοριάν, αυτή η φρεγάτα άμυνας και επέμβασης που απέκτησε η Ελλάδα δείχνει τη δύναμη της στρατηγικής εταιρικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες μας και την οποία ανανεώνουμε σήμερα.

Η πρόσφατη ανάπτυξη του “Κίμωνα” στην Κύπρο δίπλα στη φρεγάτα Languedoc δείχνει ότι είμαστε ικανοί να δράσουμε μαζί, στη Μεσόγειο όπως και αλλού, για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ευρώπης μας, την προστασία των πολιτών και των συμφερόντων μας.

Ευρωπαίοι, αξιόπιστοι εταίροι, φίλοι.

Καλοί άνεμοι και καλή θάλασσα στον Κίμωνα! »

Εμανουέλ Μακρόν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

