MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πέλλα: Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία έδωσε το έναυσμα για τον 20ο Μαραθώνιο “Μ. Αλέξανδρος”

|
THESTIVAL TEAM

Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της «Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας», που καλύπτει την απόσταση από την Αρχαία Πέλλα μέχρι την παραλία της Θεσσαλονίκης, διερχόμενη από 13 σταθμούς, συμβολίζοντας την προσπάθεια του ανθρώπου για σωματική και πνευματική ολοκλήρωση και την αέναη αγωνία του για το αγαθό της ειρήνης και τον διάλογο μεταξύ των λαών.

Η τελετή έναρξης της «Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας» πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας, παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών, συλλόγων, εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που κατάγεται από την περιοχή, να παραλαμβάνει από τον δήμαρχο Πέλλας, Στάθη Φουντουκίδη, το σύμβολο της ειρήνης, την ελιά.

«Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία είναι μια πορεία μνήμης, έμπνευσης και αξιών. Είναι μια διαδρομή που ενώνει την ιστορία με το παρόν, τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, την τοπική μας ταυτότητα με τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης. Η διοργάνωση της Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας είναι μια καινοτομία του διεθνούς Μαραθωνίου Μ. Αλέξανδρος και αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία υγιούς ανταγωνισμού», τόνισε μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του, ο δήμαρχος Πέλλας κ. Φουντουκίδης.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης υπήρξε πολιτιστικό πρόγραμμα με δρώμενα από μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Πέλλας. Είχε κύριο μήνυμα την ειρήνη, ενώ στην τελετή συμμετείχε και η Φιλαρμονική του Δήμου Πέλλας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΗΠΑ: 2χρονος έκλεψε τις εντυπώσεις στο Οβάλ Γραφείο – Ο Τραμπ μιλούσε και ο μικρός είχε ξαπλώσει στο χαλί – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΗΠΑ: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του Τραμπ εναντίον της εφορίας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εξιτήριο για τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη έπειτα από οκτώ μέρες νοσηλείας στον “Ευαγγελισμό”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Διαμαντοπούλου: Η συναίνεση είναι η κινητήρια δύναμη κάθε χώρας, αλλά την κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζεται σήμερα και αύριο το Food Art Festival στην Άνω Πόλη με street food, live μουσική και happenings

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Σέρρες: Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται για μπλόκο στον Προμαχώνα