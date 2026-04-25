Πέλλα: Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία έδωσε το έναυσμα για τον 20ο Μαραθώνιο “Μ. Αλέξανδρος”

Ο καιρός στάθηκε σύμμαχος κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της «Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας», που καλύπτει την απόσταση από την Αρχαία Πέλλα μέχρι την παραλία της Θεσσαλονίκης, διερχόμενη από 13 σταθμούς, συμβολίζοντας την προσπάθεια του ανθρώπου για σωματική και πνευματική ολοκλήρωση και την αέναη αγωνία του για το αγαθό της ειρήνης και τον διάλογο μεταξύ των λαών.

Η τελετή έναρξης της «Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας» πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας, παρουσία εκπροσώπων τοπικών αρχών, συλλόγων, εκπαιδευτικών, μαθητών και πολιτών, με την παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, που κατάγεται από την περιοχή, να παραλαμβάνει από τον δήμαρχο Πέλλας, Στάθη Φουντουκίδη, το σύμβολο της ειρήνης, την ελιά.

«Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία είναι μια πορεία μνήμης, έμπνευσης και αξιών. Είναι μια διαδρομή που ενώνει την ιστορία με το παρόν, τον αθλητισμό με τον πολιτισμό, την τοπική μας ταυτότητα με τα πανανθρώπινα ιδανικά της ειρήνης, της συναδέλφωσης και της αλληλεγγύης. Η διοργάνωση της Αλεξανδρείου Ειρηνοδρομίας είναι μια καινοτομία του διεθνούς Μαραθωνίου Μ. Αλέξανδρος και αποτελεί μια δημιουργική διαδικασία υγιούς ανταγωνισμού», τόνισε μεταξύ άλλων, κατά την ομιλία του, ο δήμαρχος Πέλλας κ. Φουντουκίδης.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης υπήρξε πολιτιστικό πρόγραμμα με δρώμενα από μαθητές της Β’ και Γ’ τάξης του δημοτικού σχολείου Πέλλας. Είχε κύριο μήνυμα την ειρήνη, ενώ στην τελετή συμμετείχε και η Φιλαρμονική του Δήμου Πέλλας.