Άρης: Με Σιάο και ντυμένη στα κιτρινόμαυρα η Βερόνικα Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Βερόνικα Αντετοκούνμπο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο στο Παλέ (18:00) και μάλιστα στάθηκε δίπλα στον Ρίτσαρντ Σιάο ντυμένη με άκρως κιτρινόμαυρο χρώμα.

Η μητέρα των Antetokounbros ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να παρευρεθεί στις κερκίδες του Παλέ και να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του γιου της, Κώστα, μαζί με τον Γιάννη αλλά και τον θρύλο του συλλόγου και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη.

Επί τη ευκαιρία, η Βερόνικα Αντετοκούνμπο φωτογραφήθηκε δίπλα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ηχηρή εντύπωση έκανε στον κόσμο οι ενδυματολογικές της επιλογές που ήταν άκρως… κιτρινόμαυρες.