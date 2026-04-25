Άρης: Με Σιάο και ντυμένη στα κιτρινόμαυρα η Βερόνικα Αντετοκούνμπο στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η Βερόνικα Αντετοκούνμπο για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Άρη με τον Πανιώνιο στο Παλέ (18:00) και μάλιστα στάθηκε δίπλα στον Ρίτσαρντ Σιάο ντυμένη με άκρως κιτρινόμαυρο χρώμα.

Η μητέρα των Antetokounbros ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να παρευρεθεί στις κερκίδες του Παλέ και να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της ομάδας του γιου της, Κώστα, μαζί με τον Γιάννη αλλά και τον θρύλο του συλλόγου και του ελληνικού μπάσκετ, Νίκο Γκάλη.

Επί τη ευκαιρία, η Βερόνικα Αντετοκούνμπο φωτογραφήθηκε δίπλα στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο και ηχηρή εντύπωση έκανε στον κόσμο οι ενδυματολογικές της επιλογές που ήταν άκρως… κιτρινόμαυρες.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Φούρνος μικροκυμάτων: Τα απλά βήματα για να απαλλαγείτε από τα λίπη και κολλημένα υπολείμματα τροφίμων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αττική: Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά στις Αχαρνές

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Πηνελόπη Πλάκα: Πρέπει να συγχωρείς το επάγγελμα στις δύσκολες στιγμές που σου επιφυλάσσει και να ξεκινάς πάλι από την αρχή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 28 λεπτά πριν

Χρυσοχοΐδης: 100 καταγγελίες την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία, 500 δράστες στη φυλακή

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Κατερίνα Καραβάτου: Για χρόνια δεν μιλούσαμε με τον Άρη Καβατζίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη ο Ρίτσαρντ Σιάο: Η βόλτα του στην παραλία της πόλης – Δείτε τη φωτογραφία