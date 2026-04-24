MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Πάνος Καλίδης για το συμβάν με συνεργάτη του στη σκηνή: Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι

|
THESTIVAL TEAM

Στο περιστατικό που σημειώθηκε επί σκηνής με συνεργάτη του αναφέρθηκε ο Πάνος Καλίδης, επισημαίνοντας ότι σε στιγμές έντασης μπορεί να ξεφύγουν αντιδράσεις, όπως η δική του, όταν έβρισε δημόσια τον μουσικό του.

Σε δηλώσεις που έκανε ο τραγουδιστής στην εκπομπή «Breakfast@Star» που προβλήθηκε την Παρασκευή 24 Απριλίου, σχολίασε το συμβάν στα μπουζούκια, που συνέβη πριν από δύο μήνες.

Όπως είπε ο Πάνος Καλίδης, η σχέση με τον συνεργάτη του δεν επηρεάστηκε μετά το περιστατικό, καθώς συνεχίζουν να δουλεύουν μαζί: «Γελάω με τα σχόλια που γράφονται γι’ αυτό. Με τον συνεργάτη μου συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, δεν ήταν τόσο σοβαρό το θέμα, θέμα λύθηκε στην πίστα εκείνη τη στιγμή και έχω ξαναπεί σε κάποια συνέντευξή μου ότι “εσείς στις δουλειές σας πώς μιλάτε, στην καθαρεύουσα;”. Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι».

Κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Πάνου Καλίδη σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη, ο τραγουδιστής αντέδρασε έντονα σε συνεργάτη του την ώρα του προγράμματος. Συγκεκριμένα, ενώ ερμήνευε ένα από τα τραγούδια του και απευθυνόταν στο κοινό, υπήρξε ασυνεννοησία με τον μουσικό ως προς τον τόνο, με αποτέλεσμα ο Πάνος Καλίδης να παρέμβει και να του φωνάξει: «Άστο μα@@@α. Άστο. Το έπιασα αλλού».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

