“Είστε όλοι σας καθάρματα: Ελλάδα 2.0”, για σήμερα και αύριο στο Θέατρο Τεχνών

Έπειτα από τη θετική ανταπόκριση του κοινού, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Τεχνών, το «Είστε όλοι σας καθάρματα: Ελλάδα 2.0», η παράσταση που σκοπό έχει να μας ξεβολέψει, θα ανέβει για τρεις τελευταίες παραστάσεις στις 24,25,26 Απριλίου.

Μια παράσταση για να θυμηθείς και κυρίως, για να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου μέσα σε όσα προτίμησες να ξεχάσεις.

Βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Rodrigo García, η παράσταση χαρτογραφεί τη σύγχρονη ελληνική ιστορία από τη χούντα μέχρι σήμερα. Από τη μεταπολίτευση, τα δανεικά, την κρίση, τη βία πίσω από κλειστές πόρτες, το νεποτισμό, τις κρατικές δολοφονίες και μια δημοκρατία η οποία βρίσκεται σε διαρκή διατίμηση. Ένα κράμα ντοκουμέντου και βαθιάς ανθρώπινης αναζήτησης που δεν εκτυλίσσεται ως απλή αφήγηση γεγονότων, αλλά αναδεικνύει το συλλογικό τραύμα που συνεχίζει να αναπαράγεται.

Τρεις ηθοποιοί-τρεις άνθρωποι στέκονται απέναντι στον καθρέφτη μιας κοινωνίας που έμαθε να σιωπά, να συνηθίζει, να συγχωρεί και τελικά να συνεχίζει.

Δεν κατηγορούν. Δεν απολογούνται.

Θέτουν το ερώτημα: πότε η ανοχή έγινε συνενοχή;

Ταυτότητα Παράστασης

Πότε: 24, 25, 26 Απριλίου (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) στις 21:00

Πού: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης (Κωνσταντινουπόλεως 75, Ανάληψη)

Διάρκεια: 90 λεπτά

Τιμές Εισιτηρίων:

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/eiste-oloi-sas-katharmata/

& στο ταμείο του Θεάτρου Τεχνών Θεσσαλονίκης (καθημερινές 9:00-15:00)

Συγκοινωνία: Μετρό-Στάση Φλέμινγκ (10 λεπτά με τα πόδια) & Λεωφορεία: 31, 1Ν, 02Κ, 32Ν,1Χ. Στάση-Δημητρίου Μητροπούλου

Πληροφορίες: 2311218224

E–mail: artstheaterskg@gmail.com

Συντελεστές

Κείμενο: Rodrigo Garcia

Σύλληψη/σκηνοθεσία: Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Δραματουργική επεξεργασία/διασκευή: Ελευθερία Καμπαγιοβάνη, Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Κινησιολογία: Τάσος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Αθηνά Μπανάβα

Κατασκευή σκηνικού: Κατερίνα Λιόλιου

Σχεδιασμός οπτικοακουστικού υλικού: Βασίλης Αραμπατζής, Χριστόφορος Χριστοφορίδης

Δημιουργια trailer: Πάρης Γρηγοράκης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Λευτέρης Κωνσταντίνου (elaris)

Παραγωγή: Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης & Twimagination

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Ελευθερία Καμπαγιοβάνη, Άγγελος Κουρέπης

Επί σκηνής: Αλεξάνδρα Κασιούμη, Αλέξης Κότσυφας, Βασιλική Σγούρου