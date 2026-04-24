MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σεισμός στο Λασίθι: Συνολικά 51 δονήσεις έχουν καταγραφεί μετά τα 5,7 Ρίχτερ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στον χορό των Ρίχτερ βρίσκεται από το πρωί το Λασίθι, με δεκάδες σεισμούς να προκαλούν ανησυχία στους κατοίκους.

Οι 51 σεισμοί στο Λασίθι, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, καταγράφηκαν μετά την μεγάλη πρωινή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που καταγράφηκε λίγο πριν τις 06:30 το πρωί, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή, 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας.

Μετά τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής (24/04) στο Λασίθι, η μετασεισμική δραστηριότητα στην περιοχή είναι έντονη.

Η νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 11:58 και το επίκεντρό της σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είναι 10 χιλιόμετρα νότια του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα, καταγράφηκε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη, αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές, εντούτοις η συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην περιοχή.

«Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του φαινομένου» ανέφερε και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, Γιάννης Ανδρουλάκης, που τόνισε ότι ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας είναι σε αυξημένη εγρήγορση, συνιστώντας στους πολίτες να είναι ψύχραιμοι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Σχοινάς: Όσοι διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι σαν να διαμαρτύρονται για τον καιρό

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 5 ώρες πριν

Νέο φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι πρέπει να περιέχει το 2026 και γιατί;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στην Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Πάνος Καλίδης για το συμβάν με συνεργάτη του στη σκηνή: Σε μία κακή στιγμή θα ξεφύγει και ένα βρισίδι

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δανάη Παππά: Ατύχημα για την γνωστή ηθοποιό – Δείτε φωτογραφίες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Δένδιας: Η προστασία των θαλάσσιων διαδρομών δεν αφορά μόνο την Ελλάδα – “Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να κλείνει τα Στενά του Ορμούζ”