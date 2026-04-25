Φιντάν: Η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αποναρκοθέτηση του Στενού του Ορμούζ μετά την ειρηνευτική συμφωνία

Η Τουρκία θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις άρσης ναρκοπεδίων στο Στενό του Ορμούζ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε εργασία αποναρκοθέτησης θα πραγματοποιηθεί από τεχνική ομάδα από διάφορες χώρες και ότι η Τουρκία δεν θα έχει «κανένα πρόβλημα» να συμμετάσχει.

Πρόσθεσε ότι τα ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσαν να επιλυθούν στον επόμενο γύρο συνομιλιών στο Πακιστάν.

Χακάν Φιντάν

