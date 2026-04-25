Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η απονομή του τροπαίου στον ΟΦΗ – Δείτε φωτο

O ΟΦΗ είναι Κυπελλούχος Ελλάδας ξανά μετά από 39 χρόνια, αφού νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό και ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος σήκωσε το τρόπαιο στον… ουρανό του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Μετά την ήττα στον περσινό τελικό από τον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ επανήλθε στο ματς του τροπαίου και αυτή τη φορά “λύγισε” τον ΠΑΟΚ για να αναδειχθεί Κυπελλούχος Ελλάδας.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ περίμεναν 39 χρόνια για αυτή τη μοναδική στιγμή και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ύψωσε στον ουρανό του Βόλου το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας της Κρήτης, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, ξεσηκώνοντας τον κόσμο σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην απονομή του τροπαίου.

Ο ΟΦΗ είχε κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του το 1987.

