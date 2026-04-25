MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελικός Κυπέλλου Ελλάδας: Η απονομή του τροπαίου στον ΟΦΗ – Δείτε φωτο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

O ΟΦΗ είναι Κυπελλούχος Ελλάδας ξανά μετά από 39 χρόνια, αφού νίκησε με 3-2 τον ΠΑΟΚ στον τελικό και ο αρχηγός του ΟΦΗ, Βασίλης Λαμπρόπουλος σήκωσε το τρόπαιο στον… ουρανό του Πανθεσσαλικού Σταδίου.

Μετά την ήττα στον περσινό τελικό από τον Ολυμπιακό, ο ΟΦΗ επανήλθε στο ματς του τροπαίου και αυτή τη φορά “λύγισε” τον ΠΑΟΚ για να αναδειχθεί Κυπελλούχος Ελλάδας.

Οι οπαδοί του ΟΦΗ περίμεναν 39 χρόνια για αυτή τη μοναδική στιγμή και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ύψωσε στον ουρανό του Βόλου το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας της Κρήτης, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου και αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, Νίκος Τζώρτζογλου, ξεσηκώνοντας τον κόσμο σε έξαλλους πανηγυρισμούς στην απονομή του τροπαίου.

Ο ΟΦΗ είχε κατακτήσει το πρώτο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του το 1987.

Intime
Intime
Intime
Intime
Intime
Intime

ΟΦΗ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

