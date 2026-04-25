Εκτάκτως με λεωφορεία η μετακίνηση στον Προαστιακό Πάτρας λόγω τεχνικού προβλήματος

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/04) στο επιβατικό κοινό του Προαστιακού Πάτρας, καθώς τεχνική βλάβη ακινητοποίησε συρμό της Hellenic Train, προκαλώντας τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις 21:55.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και από εκεί συνέχισαν προς το Ρίο με λεωφορείο της Hellenic Train.

Λόγω του συμβάντος, πραγματοποιείται μερική κατάργηση των δρομολογίων 14302, 14303 και 14304 στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος.

Ειδικότερα, για τα ανωτέρω δρομολόγια, η μετακίνηση των επιβατών στο τμήμα Καστελλόκαμπος – Ρίο – Καστελλόκαμπος θα πραγματοποιείται με λεωφορεία, ενώ στη συνέχεια θα γίνεται μετεπιβίβαση σε αμαξοστοιχίες για τη συνέχιση του ταξιδιού τους.

Hellenic Train Πάτρα

