Κ. Πιερρακάκης: Στην Ευρώπη χρειάζεται κοινή δράση και λιγότερος κατακερματισμός

Για την ανάγκη μετασχηματισμού της Ευρώπης, ώστε να είναι πιο θωρακισμένη και πιο ανταγωνιστική απέναντι σε κρίσεις όπως αυτή στη Μέση Ανατολή, συζήτησαν ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γάλλος ομόλογός του.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή οικονομία, απαιτούν κοινή δράση και λιγότερο κατακερματισμό, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στο ελληνογαλλικό οικονομικό φόρουμ. Υποστήριξε μάλιστα, ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για καθυστέρηση στην ενοποίηση των αγορών και την άρση των επενδυτικών εμποδίων.

Συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δήλωσε: «Στην Ευρώπη εξακολουθούμε να λειτουργούμε με όρους κατακερματισμού, με 27 συστήματα με 27 πολιτικές. Και αυτό δεν είναι κυριαρχία, είναι αδυναμία και αυτό πρέπει να αντιστρέψουμε. από το Ρίο Αντίρριο, το Μετρό, την Ολυμπία Οδό τις Μπελαρά, η ελληνογαλλική συνεργασία απέδειξε ότι μπορεί να παράγει έργα με βάθος, διάρκεια και στρατηγική υπεραξία».

Την ανάγκη ν’ αποκτήσει η Ευρώπη ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια σε προσιτές τιμές, υπογράμμισε μιλώντας στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην απεξάρτηση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τον άνθρακα, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Όπως τόνισε ο Roland Lescure: «Η Ελλάδα μπορεί να έχει στρατηγικό ρόλο για τη Νότια Ευρώπη, χάρη στο ηλιακό της δυναμικό φυσικά, αλλά και στα υπεράκτια αιολικά. Κυρίαρχη Ευρώπη είναι μια Ευρώπη που εξαρτάται λιγότερο από τους άλλους για να λειτουργούν τα εργοστάσιά της, τα τρένα και τα αυτοκίνητά της».

Γεύμα στην αντιπροσωπεία που συνόδευε τον Εμανουέλ Μακρόν, παρέθεσε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις παραδοσιακά ισχυρές διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ανέφερε ότι: «Σήμερα κάνουμε την συνεργασία μας, γεωπολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά. Είναι μια νέα εποχή για την σχέση μας. Θέλω να επισημάνω ότι σε τρεις ημέρες θα γιορτάσουμε 200 χρόνια διπλωματικών σχέσεων. Είναι φοβερό ότι συνάψαμε διπλωματικές σχέσεις πριν καν γίνουμε κράτος».

Παράλληλα, τα εγκαίνια του Κέντρου Τεχνολογίας και Υποστήριξης του ομίλου Euronext στην Αθήνα, πραγματοποίησαν ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Γάλλος ομόλογός του.

