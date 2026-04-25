Δέσποινα Βανδή: Η ανάρτηση μετά τη συναυλία στη Βουλγαρία και οι εντυπωσιακές φωτογραφίες

Μία μεγάλη συναυλία έδωσε η Δέσποινα Βανδή στη Βουλγαρία. Η επιτυχημένη ερμηνεύτρια εμφανίστηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου στο στάδιο «Arena 8888 Sofia», διασκεδάζοντας τους χιλιάδες θαυμαστές της, που την παρακολούθησαν ενθουσιασμένοι να δίνει ένα εντυπωσιακό σόου.

Λίγες ώρες μετά τη συναυλία της, η αγαπημένη τραγουδίστρια πραγματοποίησε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, προκειμένου να ευχαριστήσει το κοινό που βρέθηκε στο στάδιο.

«Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου»

Στη δημοσίευσή της, η Δέσποινα Βανδή ανέβασε μερικές πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες της, από την μεγάλη βραδιά.

Η ερμηνεύτρια, στα στιγμιότυπα φοράει ένα παραμυθένιο κόκκινο σύνολο, ενώ είναι εμφανές το πόσο πολύ απόλαυσε τη συναυλία της στη Βουλγαρία.

Η καταξιωμένη καλλιτέχνις, στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τις φωτογραφίες, έχει γράψει: «Ήταν μια καταπληκτική βραδιά στη Σόφια! 8500 φιλιά σε κάθε έναν από εσάς! Σας ευχαριστώ πολύ φίλοι μου».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Live η επίσκεψη Μητσοτάκη – Μακρόν στη φρεγάτα “Κίμων” στον Πειραιά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Με μαχαίρι 20 εκατοστών ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο – Το χρονικό του φονικού

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9 ώρες πριν

Πλήθος προσκυνητών στον Ταξιάρχη Μανταμάδου – Κορυφώνεται στη Λέσβο το μεγάλο πανηγύρι της πίστης

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με τη συμμετοχή του Γρηγόρη Βαλτινού

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Με ανανεωμένο look η Ιωάννα Μαλέσκου: “Δεν κόβω μόνο το μαλλί αλλά και ανθρώπους και συνθήκες που δεν θέλω στη ζωή μου”

ΧΑΛΑΡΑ 17 λεπτά πριν

Το καλύτερο σνακ για να ζήσετε μέχρι τα 100 είναι κάτι που πολλοί θεωρούν junk food