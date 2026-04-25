Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Κάθε φορά που έτρωγε μόνος του, κρατούσα την αναπνοή μου

Κάποιες σκέψεις που αφορούν τον της γιο αποφάσισε να μοιραστεί σήμερα (25/4/2026) με τους ακόλουθούς της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη την ώρα που ο μικρός της παίρνει το γεύμα του.

Η γνωστή δημοσιογράφος, Ευρυδίκη Βαλαβάνη εκμυστηρεύτηκε ότι έχει έναν έντονο φόβο ότι το παιδί της μπορεί να πνιγεί όταν τρώει, κάτι που κατάφερε να διαχειριστεί ξεκινώντας σεμινάρια.

«Κάπου ανάμεσα σε αυτά τα μικρά κομματάκια κολοκυθιού και γλυκοπατάτας… κρύβεται ένας μεγάλος φόβος για μένα. Φοβάμαι πολύ την πνιγμονή. Κάθε φορά που έτρωγε μόνος του, κρατούσα την αναπνοή μου. Μέσα από σεμινάρια και ενημέρωση, άρχισα σιγά σιγά να ηρεμώ… όχι γιατί έφυγε ο φόβος αλλά γιατί έμαθα κάπως να τον διαχειρίζομαι.

Εκεί είναι που συνειδητοποίησα να εμπιστεύομαι το baby μου. Να του δώσω χώρο να δοκιμάσει, να λερωθεί, να μάθει. Αν φοβάσαι κι εσύ, σε νιώθω απόλυτα! Αλλά τα παιδάκια μας ξέρουν… κι εμείς μαθαίνουμε μαζί τους», έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Μάλιστα υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατες τηλεοπτικές της δηλώσεις η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε τις σκέψεις που έχουν με τον σύζυγό της, Γρηγόρη Μόργκαν, να μετακομίσουν τα Χανιά.

