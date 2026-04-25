Ιωάννινα: Τέσσερις συλλήψεις για διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης

Συνελήφθησαν στα Ιωάννινα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων τέσσερα άτομα για παραβάσεις περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 37, 39 και 61 ετών και 61χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για κατοχή, καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών ότι 37χρονος κατέχει και διακινεί ναρκωτικά σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 15,9 γραμμαρίων.

Από την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, διακριβώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε προμηθευτεί τα ναρκωτικά από τον 39χρονο, ο οποίος συνελήφθη, όπως και οι δύο 61χρονοι, οι οποίοι διαμένουν σε όμορη κατοικία με τη δική του.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες όλων των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μία καλλιέργεια εσωτερικού και μία εξωτερικού χώρου φυτών κάνναβης, ενώ βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

22 φυτά κάνναβης, ύψους από 10 έως 30 εκατοστά,
1.615 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
χρηματικό ποσό 8.720 ευρώ
3 ναρκωτικά χάπια,
2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
είδη για την υποστήριξη συστήματος καλλιέργειας εσωτερικού χώρου (θερμόμετρο, ανεμιστήρας χώρου, θερμαντικός λαμπτήρας, ηλεκτρονικός χρονοδιακόπτης κτλ).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

ΚΑΙΡΟΣ 17 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Φούρνος μικροκυμάτων: Τα απλά βήματα για να απαλλαγείτε από τα λίπη και κολλημένα υπολείμματα τροφίμων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Το συγκινητικό πανό των φίλων του ΠΑΟΚ: “Αδέρφια είστε μαζί μας” – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης: Η Περιφέρεια είναι ο κινητήρας της νέας εθνικής οικονομίας με κύριο πυλώνα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Διαλειμματική δίαιτα: Οι 4 παρενέργειες που μπορεί να προκαλέσει και δεν γνωρίζουμε

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουγγαρία: Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα