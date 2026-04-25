Θ. Κοντογεώργης: Η Περιφέρεια είναι ο κινητήρας της νέας εθνικής οικονομίας με κύριο πυλώνα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), που φιλοξενείται στο Επιμελητήριο Καρδίτσας, συμμετέχει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης. Στην κεντρική ομιλία του, ο κ. Κοντογεώργης παρουσίασε το κυβερνητικό σχέδιο για την περιφερειακή ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύζευξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας με τον πρωτογενή τομέα.

Ο υφυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του τονίζοντας ότι η παρουσία της κυβέρνησης στην Καρδίτσα δεν έχει εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά αντανακλά μια βαθιά πολιτική πεποίθηση: «Το μέλλον της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να είναι περιφερειακό», δήλωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε τη μετάβαση από τις οριζόντιες πολιτικές σε έναν σχεδιασμό που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, με στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους στον τόπο τους.

Επισήμανε επίσης ότι η οικονομική πολιτική παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στοιχεία απαραίτητα για ένα ασφαλές επιχειρηματικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, αφού παρουσίασε τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη των επιχειρήσεων τόνισε ότι η πολιτική στήριξης της επιχειρηματικότητας -όπως αποτυπώθηκε και πρόσφατα με τα νέα μέτρα που ανακοινωθήκαν για τα θέματα ιδιωτικού χρέους, σημείωσε- θα συνεχιστεί, με αναπτυξιακό πάντα τρόπο, αφού αποτελεί προτεραιότητα του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ρόλο του επιμελητηριακού θεσμού διαχρονικά, αλλά και ειδικότερα σε αυτή τη μεταβαλλόμενη συγκυρία: «Τα Επιμελητήρια αποτελούν πολύτιμο συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Πολιτεία και την πραγματική οικονομία. Μεταφέρουν εμπειρία από το πεδίο, καταγράφουν ανάγκες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών λύσεων ως θεσμικοί συνομιλητές και ουσιαστικοί συνεργάτες. Επιδιώκουμε η σχέση κράτους και Επιμελητηρίων να γίνεται διαρκώς πιο λειτουργική, πιο παραγωγική και, εν τέλει, πιο χρήσιμη για την επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πράξη».

Αναφερόμενος στην περιοχή της Θεσσαλίας, ο Θ. Κοντογεώργης στάθηκε στις προκλήσεις που κληροδότησαν οι φυσικές καταστροφές τονίζοντας ότι το στοίχημα δεν είναι μόνο η επούλωση των πληγών από τον Daniel, αλλά η οικοδόμηση μιας νέας Θεσσαλίας. Αυτό περιλαμβάνει τη μόνιμη αντιπλημμυρική θωράκιση, την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προσαρμογή της παραγωγής στα νέα κλιματικά δεδομένα. «Δεν μιλάμε απλώς για υποδομές, αλλά για τους όρους με τους οποίους οι αγρότες και οι επιχειρηματίες μας θα αισθάνονται ασφαλείς να επενδύσουν ξανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε το βάρος που επωμίζονται οι ΜμΕ, ειδικά στην περιφέρεια, λόγω του ενεργειακού κόστους και της έλλειψης εργατικού δυναμικού και αναφέρθηκε, στο σημείο αυτό, στις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας και την πρόσβαση σε κεφάλαια, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων. Εξήρε το έργο των επιμελητηρίων ως συμβούλων της Πολιτείας, τονίζοντας ότι αποτελούν τον απαραίτητο «ιμάντα μεταφοράς» των αναγκών της αγοράς στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στο πλαίσιο των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση των πόρων της Πολιτικής Συνοχής και η ισχυρή χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), με στόχο έναν πρωτογενή τομέα πιο ανταγωνιστικό, λιγότερο γραφειοκρατικό και ελκυστικό για τους πραγματικούς παραγωγούς και τη νέα γενιά, και ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα και από το νέο Εθνικό Πρόγραμμα αλλά και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Κλείνοντας την ομιλία του, σημείωσε με έμφαση ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της χώρας θα κριθεί στην περιφέρεια και στο αν η αγροτική παραγωγή θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία μέσα από την καινοτομία και την εξωστρέφεια. Χαρακτήρισε το 2026 ως ένα έτος-σταθμό για τη διασφάλιση της συνέχειας των μεταρρυθμίσεων και την προετοιμασία της επόμενης δεκαετίας, με επίκεντρο τη σταθερότητα, τις επενδύσεις και τη διαρκή, ειλικρινή συνεργασία με τον επιμελητηριακό θεσμό για μια οικονομία πιο ανθεκτική και παραγωγική.

Κλείνοντας, ο υφυπουργός έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το μέλλον: «Το 2026 είναι μια χρονιά-ορόσημο. Είναι η χρονιά που προετοιμάζουμε την επόμενη δεκαετία. Η χώρα διαθέτει σήμερα περισσότερες δυνατότητες από ό,τι πριν λίγα χρόνια. Έχει ανθρώπους που δημιουργούν, επιχειρούν, επιμένουν σε περιφέρειες με ταυτότητα και προοπτική. Το ζητούμενο είναι να μετατραπούν, με συνεργασία, σε σταθερή πρόοδο για όλους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ