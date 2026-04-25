MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λουτσέσκου: Είναι μία σκοτεινή νύχτα – Μόνο ντροπή

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Φανερά δυσαρεστημένος από την ήττα στον τελικό Κυπέλλου από τον ΟΦΗ εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, που χαρακτήρισε ως ντροπιαστική και σκοτεινή την περίοδο του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

Για το τι συνέβη στο β΄ ημίχρονο και στην παράταση: «Είναι πολύ σκοτεινή νύχτα και περίοδος για μας. Ξεκινήσαμε κυριαρχώντας και ελέγχοντας το ματς. Σκοράραμε και αντί να έχουμε αυτοπεποίθηση μετά χάσαμε τον έλεγχο και ισοφαριστήκαμε στην πρώτη φάση. Δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ χωρίς ο ΟΦΗ να κυριαρχεί αλλά ήταν λάθος μας. Στο 3ο γκολ ήταν τεράστιο δώρο από μας με το κόρνερ και το πέναλτι. Όταν όλα πάνε στραβά, πάνε όλα στραβά. Είναι ντροπή αυτή η βραδιά».

Για το τι ευθύνεται στην  κακή περίοδο: «Χάσαμε τον τελικό Κυπέλλου. Κακή περίοδος, σκοτεινή. Δεν ξέρω τι να πω άλλο. Η ιστορία παραμένει».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

