Κυπελλούχος Ελλάδας ο ΟΦΗ – Νίκησε τον ΠΑΟΚ στην παράταση και κατέκτησε την κούπα

Κυπελλούχος Ελλάδας αναδείχθηκε ο ΟΦΗ επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2, σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που κρίθηκε παράταση.

Το νικητήριο γκολ για τον ΟΦΗ πέτυχε στο 105ο λεπτό ο Ισέκα από την άσπρη βούλα μετά από πέναλτι που υποδείχθηκε από τον διαιτητή της αναμέτρησης, Άγγελο Ευαγγέλου, με τη χρήση VAR.

Ο τελικός ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος προηγήθηκε στο 15′ με τον Μιχαηλίδη. Η χαρά του Δικεφάλου κράτησε μόλις 13 λεπτά, αφού στο 28′ ο ΟΦΗ βρήκες την ισοφάριση με τον Φούντα. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΟΦΗ έκανε τη μεγάλη ανατροπή νωρίς και συγκεκριμένα στο 51′ με τον Νους, παίρνοντας έτσι προβάδισμα στο σκορ. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ευκαιρίες όμως δεν κατάφερνε να ισοφαρίσει όσο περνούσε η ώρα και η αναμέτρηση όδευε προς το τέλος της. Μάλιστα στο 87 είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, όμως τελικά μετά από έλεγχο στο VAR κρίθηκε πως η μπάλα δεν πέρασε ολόκληρη την τελική γραμμή.

Τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να βρει το πολυπόθητο γκολ που έστειλε το ματς στην παράταση. Στο 96ο λεπτό του τελικού ο Γερεμέγεφ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έγραψε το 2-2.

Στην παράταση ο ΟΦΗ με το πέναλτι που κέρδισε και μετέτρεψε σε γκολ στο 105′ ο Ισέκα πήρε προβάδισμα στο σκορ το οποίο και κράτησε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα παρά τη μεγάλη πίεση του ΠΑΟΚ, κατακτώντας έτσι το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία του.

Η ομάδα του Ηρακλείου κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας 39 χρόνια ξανά απέναντι σε ομάδα της Θεσσαλονίκης. Το 1987 είχε στεφθεί κυπελλούχος Ελλάδας κερδίζοντας τον Ηρακλή

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ(61′ Ζαφείρης), Οζντόεφ(77′ Καμαρά – 98΄Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς(77′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας, Τάισον(61′ Γερεμέγιεφ), Μύθου(61′ Χατσίδης)

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος(89′ Λίλο), Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας(89′ Κανελλόπουλος), Σενγκέλια(106′ Λαμπρόπουλος), Αθανασίου, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Νους(77′ Αποστολάκης), Φούντας(77′ Θεοδοσουλάκης), Σαλσέδο(91′ Ισέκα)