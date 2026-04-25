Αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε μετά τον χωρισμό σας

Είναι γεγονός πως όσες σχέσεις κι αν κάνουμε ο χωρισμός δεν γίνεται ποτέ πιο εύκολος. Δεν υπάρχει μία, μαγική λύση για το τρόπο που θα μας βοηθήσει να ξεπεράσουμε μια ερωτική σχέση που τελείωσε, υπάρχουν όμως ορισμένα πράγματα που μπορούμε να αποφύγουμε.

Ο καθένας αντιμετωπίζει διαφορετικά έναν χωρισμό και σύμφωνα με τον ψυχολόγο και συγγραφέα Grant Brenner, πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά τον εαυτό μας και το τι λειτουργεί για εμάς.

Είτε η απόφαση για διάλυση της σχέσης ήταν κοινή είτε την πήρατε εσείς, το διάστημα μετά τον χωρισμό δεν είναι καθόλου εύκολο. Για να το διαχειριστείτε μπορεί να δοκιμάσετε πολλά. Εξόδους, ποτό, φαγητό, βόλτες, κλείσιμο στο σπίτι. Ό,τι κι αν επιλέξετε υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει να αποφύγετε δια ροπάλου.

Η Elle Huerta, CEO και ιδρύτρια της εφαρμογής για χωρισμένους, Mend, αναφέρει, μιλώντας στο popsugar.com: «Υπάρχουν πολλά που κάνουμε όταν χωρίζουμε. Μπορεί να πιούμε πολύ ή να βγούμε να διασκεδάσουμε αποφεύγοντας τα συναισθήματά μας. Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις όμως είναι η αρνητική κουβέντα με τον εαυτό σου».

Ο Grant Brenner συμφωνεί και συμπληρώνει πως ένα από τα πιο καθοριστικά πράγματα μετά τον χωρισμό είναι η αυτοφροντίδα. «Το χειρότερο που μπορείς να κάνεις είναι να βάλεις τον εαυτό σου σε δεύτερη μοίρα. Το να φέρεις τον εαυτό σου σε πρώτο πλάνο σημαίνει ότι τον αγαπάς, ότι ακούς τις ανάγκες τους στη διάρκεια μιας πολύ δύσκολης περιόδου. Φυσικά, αυτό περιλαμβάνει τη σωστή διατροφή, τον επαρκή ύπνο και την άσκηση. Στην αυτοφροντίδα περιλαμβάνονται και τα άτομα με τα οποία είσαι κοντά και σε βοηθούν να ξεπεράσεις τον χωρισμό.

Αν δεν έχετε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, στο οποίο νιώθετε άνετα να μιλήσετε, προσπαθήστε να βρείτε τους ανθρώπους εκείνους που θα σας καταλάβουν και θα κατανοήσουν τις ανάγκες σας. Αποφύγετε να μείνετε μόνες για πολύ και δώστε στον εαυτό σας την ευκαιρία να βγάλει από μέσα του όσα τον βασανίζουν, προτείνουν οι ειδικοί.

