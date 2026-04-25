Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ασθενοφόρο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 24 Απριλίου στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν μηχανάκι συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη διασταύρωση του Κέντρου Υγείας, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το θανατηφόρο τροχαίο καταγράφηκε στην είσοδο του Αλιβερίου, στο ύψος της διασταύρωσης του Κέντρου Υγείας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά μέσα eviaonline και evima.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:45 το βράδυ της Παρασκευής, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 17χρονος οδηγός της μηχανής.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.