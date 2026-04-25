Αντέδρασε ο Προμηθέας και άφησε εκτός playoffs τον Ηρακλή

Ο Προμηθέας Πάτρας ολοκλήρωσε με θετικό τρόπο τη φετινή regular season στη GBL, επικρατώντας του Ηρακλή με 97-85 στο «Δημήτρης Τόφαλος» για την 26η αγωνιστική, βάζοντας τέλος στις ελπίδες των φιλοξενούμενων για συμμετοχή στα playoffs.

Η ομάδα της Πάτρας, παρά το αρνητικό σερί που την είχε συνοδεύσει το τελευταίο διάστημα, έβγαλε αντίδραση και γύρισε ένα παιχνίδι στο οποίο βρέθηκε νωρίς πίσω ακόμα και με διψήφια διαφορά (23-33). Κομβικό ρόλο στην ανατροπή έπαιξαν οι Ντέβον Γκραντ (26 πόντοι), Ρομπ Γκρέι (24) και Λέιτον Χάμοντς (15), που οδήγησαν επιθετικά τους γηπεδούχους.

Από την πλευρά του Ηρακλή, οι Κρις Σμιθ (23 πόντοι), Ντι Τζέι Φάντερμπεργκ (18 πόντοι, 9 ριμπάουντ) και Δημήτρης Μωραΐτης (14 πόντοι) προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους μέσα στη διεκδίκηση της νίκης, ωστόσο δεν απέφυγαν την ήττα που τον αφήνει εκτός συνέχειας.

Τα δεκάλεπτα: 21-27, 46-47, 70-65, 97-85

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο δυνατά και, εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία τους, πήραν τον έλεγχο από νωρίς, φτάνοντας μέχρι το +10 στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Ο Προμηθέας, όμως, βρήκε απαντήσεις πριν από την ανάπαυλα, ισορρόπησε το παιχνίδι και κράτησε επαφή στο σκορ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι ανέβασαν ρυθμό και με οδηγό τον Γκραντ πήραν σταδιακά τα ηνία. Με επιμέρους σερί και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, έκλεισαν την τρίτη περίοδο με προβάδισμα, το οποίο διεύρυναν στην τέταρτη φτάνοντας ακόμα και σε διψήφιες διαφορές.

Ο Ηρακλής επιχείρησε να επιστρέψει μειώνοντας σε μονοψήφια επίπεδα, ωστόσο δεν είχε τη συνέχεια, με τον Προμηθέα να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι το φινάλε και να «σφραγίζει» τη νίκη, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με χαμόγελο.

Διαιτητές: Τσαρούχα-Κατραχούρας-Ζιώγας (Καράτσαλος)

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (Μάριος Μπατής): Χάμοντς 15 (2), Κόουλμαν 8, Πλωτάς 10, Μπαζίνας 5, Γκρέι 24 (2), Χάρις, Γκραντ 26 (7), Μπέλο-Οσάτζι 7, Σταυρακόπουλος 2

ΗΡΑΚΛΗΣ (Ζόραν Λούκιτς): Στρονγκ 3 (1), Σμιθ 23 (2), Τσιακμάς 13 (2), Ουέαρ 1, Συλας 7, Φάντερμπερκ 18 (2), Ντάρκο-Κέλι 5 (1), Μωραϊτης 14 (4), Καμπουρίδης, Έντλερ-Ντέιβις 1, Κομνιανίδης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ