Σήμερα ο Ποδηλατικός Μαραθώνιος για την Γενοκτονία των Αρμενίων στη Θεσσαλονίκη

Η Ένωση Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης -«ΑΡΜΕΝΙΚΗ» διοργανώνει έναν ξεχωριστό Ποδηλατικό Μαραθώνιο 200 χλμ. (Brevet), με τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΝΗΜΗΣ: Αρμενία & Πόντος», αφιερωμένο στη Μνήμη της Αρμενικής και Ποντιακής Γενοκτονίας, σήμερα Σάββατο 25 Απριλίου 2026.

Η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αρμενικής και Ποντιακής Γενοκτονίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της σύνδεσης των λαών μέσα από τον αθλητισμό.

Η «Διαδρομή Μνήμης» αποτελεί μια βαθιά συμβολική δράση, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες τιμούν τις αθώες ψυχές που χάθηκαν, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η σημασία της ιστορικής μνήμης και της συλλογικής συνείδησης.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

Η συγκέντρωση των αθλητών θα ξεκινήσει στις 07:00 π.μ., στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.

Πριν την εκκίνηση, οι ποδηλάτες θα απελευθερώσουν στον ουρανό εκατοντάδες μπαλόνια στα χρώματα της αρμενικής σημαίας (μπλε, κόκκινο, πορτοκαλί), ενώ η εκκίνηση θα δοθεί μέσα σε συμβολική ατμόσφαιρα με αντίστοιχα χρωματισμένα καπνογόνα.

Στις 08:00 π.μ., οι ποδηλάτες θα αναχωρήσουν από το Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου με κατεύθυνση το Αρμενικό Μνημείο «ΧΑΤΣΚΑΡ».

Στις 08:10 π.μ., μπροστά στο Αρμενικό Μνημείο «ΧΑΤΣΚΑΡ» (οδός Τσιμισκή 139), οι συμμετέχοντες θα αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των 1.500.000 θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, με κατάθεση λουλουδιών.

Στις 08:25 π.μ., στον ίδιο χώρο, θα παρουσιαστεί αρμενικός παραδοσιακός χορός από τον Χορευτικό Συγκρότημα ΚΙΛΙΚΙΑ του Παραρτήματος Γαζαρός Σαριάν του Αρμενικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χαμαζγκαΐν Θεσσαλονίκης

Στις 08:30 π.μ. θα δοθεί η επίσημη εκκίνηση του ποδηλατικού μαραθωνίου από το Μνημείο «ΧΑΤΣΚΑΡ».

Η διαδρομή θα αναπτυχθεί εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διασχίζοντας τους Νομούς Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Ημαθίας, με συμμετοχή περίπου 200 αθλητών.

Σημαντικός σταθμός της διαδρομής αποτελεί η Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, όπου οι αθλητές θα τύχουν θερμής υποδοχής από το ομώνυμο σωματείο, με παραδοσιακά εδέσματα, δώρα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Τερματισμός & Εκδηλώσεις

Ο τερματισμός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, έως τις 21:30, στο Άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Από τις 17:00 έως τις 19:00, οπότε και αναμένεται η άφιξη της πλειοψηφίας των αθλητών, θα πραγματοποιηθούν:

σύντομες ομιλίες

αρμενικοί και ποντιακοί παραδοσιακοί χοροί

ζωντανή μουσική με παραδοσιακά όργανα

απονομές μεταλλίων και διπλωμάτων συμμετοχής, από εκπροσώπους των Αρχών της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την άδεια της Λέσχης Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδος (Audax Randonneurs Greece) και σύμφωνα με τους κανονισμούς των διεθνών οργανισμών Brevet Randonneurs Mondiaux και Audax Club Parisien.

Τελεί υπό την αιγίδα:

του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας και Θράκης)

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

του Δήμου Θεσσαλονίκης

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης συνδράμουν οι κατά τόπο Αρμόδιες διευθύνσεις τροχαίας και οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Λίγα λόγια για την Ένωση

Η Ένωση Αρμενίων Αθλητών Θεσσαλονίκης – «ΑΡΜΕΝΙΚΗ» αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα αθλητικά σωματεία της πόλης, πλησιάζοντας τη συμπλήρωση 100 ετών συνεχούς παρουσίας.

Ιδρύθηκε το 1928, λίγα χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Αρμενίων, με σκοπό την προώθηση του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Σήμερα λειτουργεί ως αναγνωρισμένο αθλητικό σωματείο του Υπουργείου Αθλητισμού, με αθλητικά τμήματα και ακαδημίες, καθώς και με το 3ο Σύστημα Αρμενίων Ναυτοπροσκόπων Θεσσαλονίκης, προάγοντας τον αθλητισμό, τον εθελοντισμό και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.