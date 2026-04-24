Θεσσαλονίκη: Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η Ανθοέκθεση του δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης

Ο Δήμος Αμπελοκήπων–Μενεμένης καλωσορίζει την Άνοιξη με τα εγκαίνια της Ανθοέκθεσης 2026, την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 19:30, στον χώρο του π. Στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος». Η μεγάλη γιορτή των λουλουδιών επιστρέφει ανανεωμένη, γεμάτη χρώματα, προσκαλώντας τους δημότες σε μια

όμορφη και ανοιξιάτικη εμπειρία.

Η βραδιά των εγκαινίων θα ξεκινήσει με την επίσημη τελετή και θα συνεχιστεί με μια εντυπωσιακή παρουσίαση μοντέρνων χορών από τη Σχολή Χορού Dance Mania, υπό την καθοδήγηση της Ανδρομάχης Γκόρη. Στις 21:00 θα ακολουθήσει το νεανικό μουσικό πρόγραμμα από το συγκρότημα MAJOVOLI, που θα δώσει ρυθμό και ενέργεια στην πρώτη αυτή γιορτινή νύχτα της

Ανθοέκθεσης.

Η Ανθοέκθεση αποτελεί έναν αγαπημένο θεσμό του Δήμου, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών και αναδεικνύει τόσο την ομορφιά της φύσης όσο και την πολιτιστική ζωή της περιοχής.

Είσοδος ελεύθερη.