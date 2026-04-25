Χανιά: Φωτιά στις φυλακές Αγυιάς – Τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (24/04) στις φυλακές της Αγυιάς, στα Χανιά, όταν ξέσπασε φωτιά μέσα σε κελί.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για εξετάσεις, ωστόσο δεν χρειάστηκαν εισαγωγή ενώ τα αίτια του περιστατικού ερευνώνται.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων κινητοποιήθηκε άμεσα, με δύο οχήματα και πέντε πυροσβέστες και έθεσαν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο πριν επεκταθεί.