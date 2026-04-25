Εύβοια: Κατήγγειλαν κλοπή της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο δυστύχημα – Συνελήφθη ο οδηγός του ασθενοφόρου

Τροχαίο με θύμα έναν 16χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Χαλκίδας-Λεπούρων. Μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος και για την οποία έγινε καταγγελία για κλοπή, συγκρούστηκε με ασθενοφόρο με αποτέλεσμα ο 16χρονος να αφήσει την τελευταία του πνοή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού του ασθενοφόρου.

Το τροχαίο έγινε στις 00:10 στο 46,3ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Χαλκίδας-Λεπούρων όταν το ασθενοφόρο που οδηγούσε 52χρονος με συνοδηγό 64χρονο συγκρούστηκε μετωπικά με την αντιθέτως κινούμενη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο ανήλικος και ήταν ιδιοκτησίας άλλου προσώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος δεν φορούσε κράνος και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Από τον οδηγό του ασθενοφόρου λήφθηκε ποσότητα αίματος για να διαπιστωθεί αν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ενώ για τον 16χρονο παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 52χρονου και με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Περίπου τρεις ώρες μετά το τροχαίο, ο πατέρας του ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας έκανε καταγγελία στην ΕΛΑΣ πως άγνωστος-οι δράστες έκλεψαν την μοτοσικλέτα την οποία είχε σταθμευμένη στην πυλωτή της πολυκατοικίας στο Αλιβέρι και της οποίας είχε την αποκλειστική χρήση.

