Λαμία: Στο νοσοκομείο μοτοσικλετιστής που προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/4), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες μία μοτοσικλέτα έπεσε στο πίσω μέρος ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου στα φανάρια του Αγίου Αθανασίου, στα Γαλανέικα της Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε στο πρόσωπο και στο σώμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας.



Η προανάκριση πραγματοποιείται από το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας.

