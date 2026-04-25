Λύγισε ο Λάκης Λαζόπουλος για τη μητέρα του: “Μα τω Θεώ, όταν την βλέπω, αυτό θυμάμαι”

Μια… βόλτα στην ίδια τη ζωή του πήγε ο Λάκης Λαζόπουλος, με συνοδοιπόρο τη Νίκη Λυμπεράκη, το βράδυ του Σαββάτου όταν και προβλήθηκε το νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Πάμε μια βόλτα;” στο πρόγραμμα του MEGA.

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση, λοιπόν, ο λαοφιλής δημιουργός δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και από καρδιάς στην πολυαγαπημένη του μητέρα και το δώρο που της έκανε αξίας 60.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Λάκης Λαζόπουλος εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “εδώ είναι η μάνα μου (σ.σ. στη φωτογραφία), μου το είχε ζητήσει. “Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω μασέλα, θέλω να κάνω όλα μου τα δόντια. Αυτό είναι το δώρο που θα μου κάνεις” μου είχε πει, επειδή η μητέρα της είχε μασέλα”.

“Της λέω εντάξει, τα έκανε σε μια ημέρα όλα. Σε μια ημέρα της έβγαλαν τα δόντια, την νάρκωσαν και της έβαλαν τα καινούργια. Ήταν 60.000 ευρώ, νομίζω, “ρε μάνα, πρώτη φορά θα δώσουμε 60.000 ευρώ, ούτε οικόπεδο να ‘παιρνα. Πήρα οικόπεδο με θέα αμυγδαλές” της είπα. “Όταν θα πεθάνω, θα βλέπεις το χαμόγελο μου και θα θυμάσαι ότι άξιζε τον κόπο”.

“Και, μα τω Θεώ, όταν την βλέπω, αυτό θυμάμαι” συμπλήρωσε, με φωνή τρεμάμενη, ο Λάκης Λαζόπουλος στο νέο επεισόδιο της εκπομπής της Νίκης Λυμπεράκη στο Μεγάλο Κανάλι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

O Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας σε άμυνα και ενέργεια με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τέσσερις νεκροί από ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία με 660 drones και πυραύλους, ζημιές και στη Ρουμανία

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Ουγγαρία: Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν παραδίδει την κοινοβουλευτική του έδρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Βόλος: Σοβαρή περιπέτεια για 41χρονο μοναχό – Έπεσε σε χαράδρα και έμεινε σε σπηλιά τραυματισμένος για τρεις μέρες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Πάτρα: Συνελήφθη 68χρονος πρώην αστυνομικός μαζί με τον γιο του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Συνελήφθη 19χρονος στην Αθήνα που επιχείρησε να εισάγει κάνναβη με δέμα για να την διακινήσει