MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης – Πανιώνιος: Σείστηκε το Αλεξάνδρειο κατά την είσοδο της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Σιάο – “Ρε Γιάννη, έλα εδώ καλό μου παλικάρι…”

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Πανιώνιο (25/4, 18:15) για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Όπως ήταν γνωστό Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ήταν παρόντες μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο στην αναμέτρηση, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε και η παρουσία του Νίκου Γκάλη.

Περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ ο ιδιοκτήτης της κίτρινης ΚΑΕ, ο Greek Freak και ο Θανάσης έφτασαν μαζί στο Αλεξάνδρειο και γνώρισαν την αποθέωση από το πλήθος που τους περίμενε.

Λίγη ώρα αργότερα το κατάμεστο Nick Galis Hall σείστηκε όταν εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν τις θέσεις τους.

Δείτε βίντεο:

Οι φίλαθλοι του Άρη δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη τους με ευφάνταστα συνθήματα, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει και να γίνεται viral: κάλεσμα προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφήσει το NBA και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, προκειμένου να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή: «Ρε Γιάννη Ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Ελα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Αρη».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

