Άρης – Πανιώνιος: Σείστηκε το Αλεξάνδρειο κατά την είσοδο της οικογένειας Αντετοκούνμπο και του Σιάο – “Ρε Γιάννη, έλα εδώ καλό μου παλικάρι…”

Ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Πανιώνιο (25/4, 18:15) για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Όπως ήταν γνωστό Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο θα ήταν παρόντες μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο στην αναμέτρηση, ενώ στη συνέχεια ανακοινώθηκε και η παρουσία του Νίκου Γκάλη.

Περίπου 90 λεπτά πριν το τζάμπολ ο ιδιοκτήτης της κίτρινης ΚΑΕ, ο Greek Freak και ο Θανάσης έφτασαν μαζί στο Αλεξάνδρειο και γνώρισαν την αποθέωση από το πλήθος που τους περίμενε.

Λίγη ώρα αργότερα το κατάμεστο Nick Galis Hall σείστηκε όταν εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο για να πάρουν τις θέσεις τους.

Δείτε βίντεο:

🟡 Ενθουσιασμένος με την ατμόσφαιρα ο Greek Freak! pic.twitter.com/kfLxsajloD — SPORT24 (@sport24) April 25, 2026

Οι φίλαθλοι του Άρη δεν έχασαν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη τους με ευφάνταστα συνθήματα, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει και να γίνεται viral: κάλεσμα προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αφήσει το NBA και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας, προκειμένου να την οδηγήσει ξανά στην κορυφή: «Ρε Γιάννη Ρε Γιάννη, άντε τελείωνε με το NBA φτάνει. Ελα εδώ καλό μου παλικάρι, για να σηκώσουμε πρωτάθλημα στον Αρη».