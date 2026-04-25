MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ρευματοκλοπή – Έπαιρναν παράνομα ρεύμα στα σπίτια τους

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες για ρευματοκλοπή σε περιοχή των Σερρών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, καθώς διαπιστώθηκε να έχουν τοποθετήσει καλώδια σε αγωγό του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο με ρεύμα τις οικίες τους.

Σέρρες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

