Σέρρες: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ρευματοκλοπή – Έπαιρναν παράνομα ρεύμα στα σπίτια τους

Δύο άτομα συνελήφθησαν χθες για ρευματοκλοπή σε περιοχή των Σερρών.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών με τη συνδρομή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και του Αστυνομικού Τμήματος Ηράκλειας, καθώς διαπιστώθηκε να έχουν τοποθετήσει καλώδια σε αγωγό του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ, τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο με ρεύμα τις οικίες τους.