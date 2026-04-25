Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Καλαμαριά για την παραβατικότητα των ανηλίκων
Ειδική επιχειρησιακή δράση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων πραγματοποίησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς.
Η δράση υλοποιήθηκε βραδινές ώρες, χθες στην περιοχή της Καλαμαριάς, όπου ελέγχθηκαν 57 άτομα. Συνολικά προσήχθησαν 16 άτομα, ενώ συνελήφθη ένα άτομο για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.