Θεσσαλονίκη: 793 καμπάνες από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες για παραβάσεις του ΚΟΚ

Βροχή έπεσαν οι καμπάνες σε οδηγούς από την Τροχαία για παραβάσεις του ΚΟΚ μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, στη Θεσσαλονίκη.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη διευκόλυνση και προστασία του συνόλου των χρηστών των οδικών δικτύων (πεζών και οχημάτων), στην τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, συγκροτεί συνεργεία τροχονομικών ελέγχων και πραγματοποιεί στοχευμένες αστυνομικές δράσεις σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό -σύμφωνα με την ΕΛΑΣ- δικυκλιστές αστυνομικοί και αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βραδινές ώρες της (24-04-2026) έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (25-04-2026), πραγματοποίησαν ειδική επιχειρησιακή δράση σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία βεβαιώθηκαν παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις και δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Αναλυτικότερα, βεβαιώθηκαν:

267 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

11 για μη χρήση κράνους

1 παράβαση για ζώνη

2 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

18 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

4 παραβάσεις για θόρυβο.

3 παραβάσεις για κίνηση σε πεζόδρομο

16 παραβάσεις για στάθμευση δικύκλων σε πεζοδρόμια

10 παραβάσεις για σύνεση & προσοχή

461 λοιπές παραβάσεις

“Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό”, διαμηνύει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωσή της.