Κατερίνα Καραβάτου: Για χρόνια δεν μιλούσαμε με τον Άρη Καβατζίκη

Την αποκάλυψη πως για χρόνια δεν είχε επαφές με τον Άρη Καβατζίκη λόγω μίας μεταξύ τους παρεξήγησης έκανε η Κατερίνα Καραβάτου στον αέρα του “Σαββατοκύριακο Παρέα”.

Με αφορμή τις δηλώσεις του δημοσιογράφου στην κάμερα της εκπομπής της, η παρουσιάστρια του ΑΝΤ1 αναφέρθηκε στη μεταξύ τους σχέση, που πλέον έχει αποκτασταθεί.

«Με τον Άρη μας συνδέει μία πάρα πολύ μεγάλη φιλία ήδη πριν κατέβουμε και οι δύο από τη Θεσσαλονίκη. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δεν μιλούσαμε βέβαια για κάποια χρόνια, να το πούμε και αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καραβάτου, μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος.

«Εγώ το ξέρω, γιατί ήμουν με τον Άρη τα χρόνια που δεν μιλούσατε», της επισήμανε με χιούμορ η Αφροδίτη Γραμμέλη και την παρουσιάστρια να καταλήγει:

«Το λέω, γιατί το έχει πει ο Άρης. Μετά όμως επανήλθε αυτό, γιατί η αγάπη μας είναι πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ μεγάλη».

