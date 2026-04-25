Διαμαντοπούλου: Η συναίνεση είναι η κινητήρια δύναμη κάθε χώρας, αλλά την κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση

Τις ευρωπαϊκές προκλήσεις εν μέσω διεθνών εξελίξεων, τους κινδύνους για την ΕΕ και τα περιθώρια συναινέσεων ανέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του ΔΙΚΤΎΟΥ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη και Πρώην Επίτροπο στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 22-25 Απριλίου.

Σε ερώτηση του Συντονιστή – Δημοσιογράφου (Skai Radio / ONE TV) και Εκδότη, Γιώργου Μουρούτη, για το περιθώριο συναινέσεων, η Πρόεδρος του ΔΙΚΤΥΟΥ απάντησε «αλίμονο στη χώρα που αποκλείει τις συναινέσεις. Είναι σε βάρος κάθε κόμματος που θεωρεί από την αρχή ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει. Η συναίνεση είναι η κινητήρια δύναμη κάθε χώρας, αλλά την κύρια ευθύνη έχει η κυβέρνηση», προσθέτοντας ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι θεωρούμε συναίνεση το να παρουσιάζει η κυβέρνηση ένα σχέδιο και αν δεν συμφωνήσει η αντιπολίτευση, αυτό σημαίνει ότι είναι αντίθετη.

Για την επόμενη μέρα στην ΕΕ είπε ότι «αν το ευρωπαϊκό πείραμα δεν εξελιχθεί, η μοίρα των μικρών χωρών – και η Γερμανία είναι μέσα σε αυτές – δεν θα είναι η καλύτερη». Αναφερόμενη στην κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς την ΕΕ, σημείωσε ότι είναι μεγαλύτερη η πίστη στους ευρωπαϊκούς απ’ ό,τι στους κρατικούς θεσμούς.

«Μετά το Brexit, δεν έχουμε κινήσεις για έξοδο από την Ευρώπη. Ακόμα και τα πιο ακραία ακροδεξιά κόμματα έχουν αλλάξει ρητορική», σημείωσε κι έφερε ως παράδειγμα τη Μελόνι, για να καταλήξει «η Ευρώπη μερώνει το τέρας της ακροδεξιάς, όταν αυτό έρχεται στην κυβέρνηση».

Στα θετικά της ΕΕ συμπεριέλαβε το γεγονός ότι εξακολουθεί να είναι εκείνο το σημείο του πλανήτη με δημοκρατία, κράτος δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και ότι είναι από τις μεγαλύτερες αγορές για τον έξω κόσμο, ενώ στα αρνητικά της είναι ότι έχει μείνει πίσω σε ψηφιακές πλατφόρμες και στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όσον αφορά στις ενδοευρωπαϊκές διαφορές, υπογράμμισε πως, παρότι οι βόρειοι λαοί θεωρούν ότι εκείνοι πληρώνουν τα περισσότερα εντός της Ένωσης, μελέτη έχει δείξει ότι από τα 500 δισ. κέρδος ετησίως στην Ευρώπη από τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα 80 δισ. πηγαίνουν στη Γερμανία.

Τέλος, για την εξωτερική πολιτική της Ένωσης τόνισε ότι έκανε λάθος στο θέμα της Ουκρανίας, καθώς από την πρώτη μέρα έπρεπε να έχει ξεκινήσει ειρηνευτικές διαδικασίες. «Δεν το έκανε και τώρα είναι σε σύγκρουση με τον Τραμπ χωρίς να έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί την Ουκρανία. Αν συνεχίσει έτσι, θα αρχίσουν κάποιες χώρες να απομακρύνονται», δήλωσε.

Σχετικά με τη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι εμείς, η Κύπρος και η Ιταλία είμαστε πιο κοντά σε αυτό και θέλουμε ενεργοποίηση του άρθρου 42 για προστασία. «Η κυπριακή κυβέρνηση έπρεπε να το έχει ζητήσει, αλλά φοβάται την αντίδραση», είπε και επεσήμανε ότι σε όλες τις μεγάλες συγκρούσεις στο κέντρο βρίσκεται η Ευρώπη.

«Αν δεν είναι ενωμένη, καθένας από μας θα βρεθεί σε δύσκολη θέση», εκτίμησε η κυρία Διαμαντοπούλου.