Βόλος: Σοβαρή περιπέτεια για 41χρονο μοναχό – Έπεσε σε χαράδρα και έμεινε σε σπηλιά τραυματισμένος για τρεις μέρες

Τραυματισμένος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 41χρονος μοναχός στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στον Βόλο έπειτα από πτώση σε χαράδρα, παραμένοντας εκεί για σχεδόν 3 ημέρες.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, περιπατητές εντόπισαν τον μοναχό και ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μηχανισμός διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα μέλη του Σώματος, που τον απεγκλώβισαν. Ο μοναχός μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε το taxydromos.gr, ο μοναχός κατάφερε να συρθεί σε σπηλιά προκειμένου να προστατευτεί από το κρύο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

ΠΚΜ: Ξεκινάει την ερχόμενη Τετάρτη ο αντιλυσσικός εμβολιασμός των ζώων της άγριας πανίδας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Γκάλης και Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν μαζί σήμερα το Άρης-Πανιώνιος στο κατάμεστο Παλέ

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Ρένος Χαραλαμπίδης: Πέρασα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός τηλεόρασης, γιατί είχα γηροκομήσει τους γονείς μου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπιασε τιμόνι μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Άγιος Δημήτριος: Με μαχαίρι 20 εκατοστών ο 20χρονος σκότωσε τον 27χρονο – Το χρονικό του φονικού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Βόλος: Τραυματισμένος μοναχός εντοπίστηκε σε μονοπάτι στο Κλήμα Φυτόκου – Τον βρήκαν περιπατητές και ενημέρωσαν το 112