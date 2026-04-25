Βόλος: Σοβαρή περιπέτεια για 41χρονο μοναχό – Έπεσε σε χαράδρα και έμεινε σε σπηλιά τραυματισμένος για τρεις μέρες

Τραυματισμένος εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής ένας 41χρονος μοναχός στην περιοχή Κλήμα Φυτόκου στον Βόλο έπειτα από πτώση σε χαράδρα, παραμένοντας εκεί για σχεδόν 3 ημέρες.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, περιπατητές εντόπισαν τον μοναχό και ειδοποίησαν τις Αρχές μέσω του 112, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μηχανισμός διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με εννέα μέλη του Σώματος, που τον απεγκλώβισαν. Ο μοναχός μεταφέρθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε το taxydromos.gr, ο μοναχός κατάφερε να συρθεί σε σπηλιά προκειμένου να προστατευτεί από το κρύο.