Pasillo από τους παίκτες του ΟΦΗ σε αυτούς του ΠΑΟΚ – Αποδοκιμασίες από τους φίλους του Δικεφάλου – Δείτε βίντεο

Κυπελλούχος Ελλάδας αναδείχθηκε ο ΟΦΗ επικρατώντας του ΠΑΟΚ με σκορ 3-2, σε έναν συγκλονιστικό τελικό στο Πανθεσσαλικό Στάδιο που κρίθηκε παράταση.

Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη προχώρησαν σε μια υπέροχη πρωτοβουλία, καθώς έκαναν pasillo στους παίκτες του ΠΑΟΚ, όταν πήγαν να παραλάβουν τα μετάλλιά τους.

Ο λιγοστός κόσμος του ΠΑΟΚ που παρέμεινε στο γήπεδο μετά την λήξη του τελικού να αποδοκιμάζει τους ποδοσφαιριστές της ομαδας, μετά το καθιερωμένο pasillo από εκείνους του ΟΦΗ.

