Η Μάρα Δαρμουσλή για την προδοσία της από γυναίκα: Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο επηρεάστηκε

Στην προδοσία που βίωσε από γυναίκα, στο πρόσφατο παρελθόν, αναφέρθηκε από καρδιάς η Μάρα Δαρμουσλή όταν βρέθηκε καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής “Ζω καλά” στον ΣΚΑΪ, το Σάββατο 25 Απριλίου, εξηγώντας γιατί άλλαξε η σχέση της με το γυναικείο φύλο.

Όπως είπε η Μάρα Δαρμουσλή: “Η μεγαλύτερη προδοσία είναι από τη σχέση που λιγότερο περιμένεις. Η μεγαλύτερη προδοσία είναι από τη φιλική γιατί με τις ερωτικές σχέσεις ξεκινάς με το όνειρο και ξέρεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσουν” εξήγησε, αρχικά, η πανέμορφη ηθοποιός και μοντέλο.

“Οι φιλικές σχέσεις, όμως, πιστεύεις ότι θα κρατήσουν για πάντα. Η προδοσία που έχω βιώσει σε φιλικό επίπεδο με στιγμάτισε”.

“Από τότε, η σχέση μου με το γυναικείο φύλο έχει επηρεαστεί πάρα πολύ, κάνω πιο εύκολα αντρικές φιλίες” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η Μάρα Δαρμουσλή στην εκπομπή υγείας με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.