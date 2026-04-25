MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι προσαχθέντες μετά από αστυνομική επιχείρηση σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι προσαχθέντες κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνολικά είχαν προσαχθεί 19 άτομα, τα οποία μετά την εξέτασή τους αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψε κάτι επιλήψιμο εναντίον τους.

Η Αστυνομία κινητοποιήθηκε ύστερα από πληροφορίες ότι στο χώρο του κτιρίου βρίσκονται άτομα τα οποία ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

