Κουτσούμπας: Τιμούμε τους “200” συνεχίζοντας τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν, μέχρι την οριστική του δικαίωση

Πολιτική ομιλία στο χώρο του Σκοπευτηρίου της Καισαριανής πραγματοποίησε ο Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στα πολιτικής-πολιτιστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε η Κομματική Οργάνωση Αττικής, με θέμα «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα», με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση φωτογραφικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 1944.

Στην ομιλία του ο κ. Κουτσούμπας είπε μεταξύ άλλων: «Θα μπορούσαμε να πούμε πως την πραγματοποίηση της αποψινής μας εκδήλωσης, εδώ στη μάντρα της Καισαριανής, στο “σύνορο του κόσμου”, όπως έγραψε ο ποιητής, λίγο πριν τη φετινή Πρωτομαγιά, δεν την αποφασίσαμε από μόνοι μας. Την απαίτησαν τα βλέμματα, η κορμοστασιά και η περηφάνια, με την οποία βάδιζαν προς τον θάνατο οι 200 ήρωες κομμουνιστές, που εκτελέστηκαν σε αυτό εδώ το θυσιαστήριο, πριν από 82 χρόνια.

Αυτές οι εικόνες και το παράδειγμά τους συγκίνησε, διαπέρασε και ταρακούνησε όλη την κοινωνία, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης. Μίλησαν στην καρδιά των λαϊκών ανθρώπων, της νεολαίας.

Κατέδειξαν με αποστομωτικό τρόπο τη γύμνια των ανιστόρητων θεωριών των δύο άκρων, της ταύτισης του κομμουνισμού με τον φασισμό. Όλων αυτών των εκτρωμάτων που επινοούν τα καλοπληρωμένα επιτελεία των Βρυξελλών και αναπαράγονται από κυβερνήσεις, αστικά κόμματα, μερίδα καθηγητών και καλοπληρωμένων παπαγάλων.

Αλλά τώρα που, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των φωτογραφιών, η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση στην Κομισιόν ακριβώς για αυτές τις θεωρίες και για την ανάγκη να δώσει επιτέλους το γερμανικό κράτος τις πολεμικές αποζημιώσεις που οφείλει στην Ελλάδα, η Κομισιόν δήλωσε “αναρμόδια”…

Και τι λέτε ότι ζήτησε; Να αποσυρθεί η Ερώτηση του ΚΚΕ…

Δε δηλώνουν αναρμόδιοι, όμως, όταν είναι να ταυτίσουν τους εκτελεσμένους με τους εκτελεστές τους. Τους αλύγιστους ήρωες που γέννησε ο αγώνας του λαού μας, με τα φίδια που σέρνονταν στο χώμα, περιμένοντας την εντολή για να πατήσουν τη σκανδάλη! Όταν ταυτίζουν τη ναζιστική Βέρμαχτ με τον απελευθερωτή Κόκκινο Στρατό, που μπήκε στο Βερολίνο τέτοιες μέρες το 1945 και κάρφωσε την κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο στην καρδιά του ναζιστικού κτήνους. Απ’ ότι φαίνεται δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα…

Όλους αυτούς τιμάμε εμείς σήμερα, τους ήρωες της κόμματος μας, της τάξης μας! Συνεχίζοντας τον αγώνα που εκείνοι ξεκίνησαν, μέχρι την οριστική του δικαίωση, με τη μεγάλη νίκη του λαού μας».

Επίσης ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε πως: «Μαζί με τους παραπάνω αρνητές της ιστορικής αλήθειας, βρίσκονται και όσοι αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν τη θυσία των 200, ως κάποιο “μουσειακό” αντικείμενο, ως κάτι που αξίζει μεν τον σεβασμό μας, αλλά ανήκει σε “άλλες εποχές”, όπως λένε!

Προέκταση αυτής της άποψης είναι ότι «σήμερα δεν είναι εποχή για αγώνες και θυσίες», ότι «το σύστημα που έχουμε απέναντί μας είναι αιώνιο και δεν ανατρέπεται», οπότε «το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε έναν πιο δίκαιο, πιο έντιμο διαχειριστή του, μήπως και κάνει κάτι καλύτερο». Βέβαια, κάποιοι από όσους τα λένε αυτά, είχαν κάνει αυτόν εδώ τον ιερό χώρο και τη θυσία των 200, ντεκόρ για τα μνημόνιά τους και τις στρατηγικές συμμαχίες τους με τις ΗΠΑ του Τραμπ και το Ισραήλ του Νετανιάχου. Τον έραναν με κόκκινα γαρύφαλλα που μετά τα ποδοπατούσαν στα σαλόνια της εξουσίας και στις αυλές των εγκληματιών συμμάχων τους.

Όλα αυτά, όμως, δεν είναι σεβασμός, αλλά προσβολή του αγώνα τους. Και αυτό δεν το λέμε καθόλου με κάποια «ιδιοκτησιακή» λογική, όπως μας κατηγορούν. Το λέμε γιατί οι 200 ήξεραν ότι δεν πεθαίνουν μάταια, ακριβώς γιατί υπήρχαν άλλοι που θα παραλάμβαναν τη σκυτάλη και ο αγώνας τους θα συνεχιζόταν».

Ναι, σήμερα “κάτι κινείται”. Κι αυτό φαίνεται πρώτα από όλα στις ζωντανές διαδικασίες του εργατικού-λαϊκού κινήματος, στους αγώνες, εκεί που αλλάζουν οι συνειδήσεις. Φάνηκε σε άλλη μια μάχη ανάμεσα σε δυο κόσμους, που δόθηκε στο συνέδριο της ΓΣΕΕ τις προηγούμενες μέρες. Από τη μία ο κόσμος της σαπίλας, της νοθείας, του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού, που δεν ξέρει πού πέφτουν οι χώροι δουλειάς αλλά ξέρει απ’ έξω κι ανακατωτά τους διαδρόμους των υπουργείων και των επιχειρηματικών γραφείων.

Ο ελεγχόμενος εκατομμυριούχος Παναγόπουλος, που πάνω στο αντικομμουνιστικό του παραλήρημα στην ομιλία του, έπιασε κι αυτός στο στόμα του τους 200 της Καισαριανής, για να μας «διαφωτίσει» τι ήταν αυτοί και τι δεν ήταν, τρομάρα του…! Αυτόν τον ισόβιο πρόεδρο στηρίζει η άτυπη συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ, που υπάρχει και στη ΓΣΕΕ.

Βλέπετε εκεί δεν τους ενοχλούν ούτε τα σκάνδαλα, ούτε η κακοδιαχείριση. Εκεί μια χαρά τα βρίσκει ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του και με την παράταξη της ΝΔ και με τον πραγματικό εκλεκτό της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τον Παναγόπουλο.

Κι από την άλλη, βρίσκεται ο κόσμος των ζωντανών εργατικών συνδικάτων, της διεκδίκησης, των νέων συνδικαλιστών και συνδικαλιστριών, που τους ξέρουν οι εργαζόμενοι με το όνομά τους, με τις αγωνιστικές τους περγαμηνές. Αυτόν τον κόσμο εξέφρασε το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ στη ΓΣΕΕ, που έφτασε στο 27%, το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων δεκαετιών!

“Κάτι κινείται” λοιπόν. Κι αυτό φάνηκε το προηγούμενο διάστημα και στην ΑΔΕΔΥ, όπου οι δυνάμεις του ΚΚΕ πέτυχαν μια ιστορική πρωτιά, γκρεμίζοντας από την πρώτη θέση την παράταξη της ΝΔ. Το ίδιο και σε πολλές μεγάλες ομοσπονδίες, στα μεγαλύτερα Εργατικά Κέντρα της χώρας.

Είναι κι αυτό μια τιμή στους 200, οι οποίοι ήταν στην πλειοψηφία τους κομμουνιστές συνδικαλιστές, πρόεδροι εργατικών συνδικάτων και ομοσπονδιών, που έδιναν μια αντίστοιχη μάχη, σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, την περίοδο του Μεσοπολέμου, σε μια εποχή επίσης πολεμικής προετοιμασίας!

“Κάτι κινείται” τα τελευταία χρόνια και στο φοιτητικό κίνημα, όπου η παράταξη της ΚΝΕ, η Πανσπουδαστική, αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, έχοντας επίσης γκρεμίσει την κυβερνητική ΔΑΠ. Και αυτές τις μέρες δίνει τη μάχη για μια ακόμα μεγάλη νίκη στις 13 του Μάη!

Αλλά και στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, όπου φέτος είχαμε τις μεγαλύτερες αγροτικές κινητοποιήσεις των τελευταίων δεκαετιών, που στρίμωξαν την κυβέρνηση και συνεχίζονται μέχρι σήμερα στη Λέσβο και αλλού. Κι εκεί έδωσαν τον τόνο, πρωτοστάτησαν οι δυνάμεις, τα στελέχη του ΚΚΕ, μαζί με χιλιάδες ανθρώπους της αγροτιάς.

Αυτές οι νέες δυνάμεις, αυτοί οι αγώνες που δόθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, αποτελούν την απόδειξη ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρό αντίπαλο. Κι όποιος κάνει πως δεν το βλέπει αυτό, είναι, πολύ απλά, γιατί και ο ίδιος δεν τον θέλει στα πόδια του αυτόν τον αντίπαλο, αυτό το κίνημα, αυτή την αντίσταση του λαού.

Εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε αυτοί οι αγώνες να δυναμώσουν ακόμα περισσότερο. Να συνεχίσουν να βάζουν δύσκολα στη σημερινή και στην όποια επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση. Να συμβάλλουν στη βελτίωση της ζωής των πολλών σήμερα, μέχρι να γίνουν ένα μεγάλο, ορμητικό, πανελλαδικό ποτάμι που θα τους σαρώσει αύριο. Θα ανοίξει έναν ριζικά διαφορετικό δρόμο για την πατρίδα και τον λαό μας».

Τέλος, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, τόνισε πως: «Οι δύο κόσμοι υπάρχουν και σήμερα και το χάσμα που τους χωρίζει γίνεται όλο και μεγαλύτερο. Αυτοί οι δύο κόσμοι αναδεικνύονται και στα σκάνδαλα για τα οποία είναι υπόλογη η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τη μία ο κόσμος της ρεμούλας, τα διάφορα τρωκτικά του κομματικού τους στρατού, που έκλεβαν τα λεφτά των βιοπαλαιστών αγροτών και γίνονταν οι καλύτεροι διαφημιστές της ΚΑΠ της ΕΕ, οι μεγαλύτεροι πολέμιοι των αγώνων. Κι από την άλλη φτωχή αγροτιά, που παλεύει ατομικά και συλλογικά για να επιβιώσει, να μείνει στον τόπο της και να καλλιεργήσει για να τραφεί ποιοτικά και φθηνά και ο υπόλοιπος λαός. Αντίστοιχα και με το σκάνδαλο των υποκλοπών ή με τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών.

Τα σκάνδαλα όμως δεν εξαντλούνται εκεί. Σκάνδαλο είναι και η πολιτική της κυβέρνησης στην υγεία, στην παιδεία, στην πολιτική προστασία. Σε κάθε τομέα όπου θυσιάζονται οι λαϊκές ανάγκες για τα επιχειρηματικά κέρδη.

Σκανδαλώδης είναι, για παράδειγμα, η διάταξη που φέρνει για τους Δήμους, που μονιμοποιεί και γενικεύει την εργασιακή ομηρία, που εξαρτά τη λειτουργία των παιδικών σταθμών από την ανταποδοτικότητα και τα voucher. Έτσι σχεδιάζει να εξοικονομήσει πόρους το κράτος, σμπαραλιάζοντας ακόμα περισσότερο την Προσχολική Αγωγή και στέλνοντας λαϊκές οικογένειες σε ιδιώτες.

Σκανδαλώδες είναι το νομοσχέδιο για την Επιθεώρηση Εργασίας, που, ενεργοποιώντας παλιότερο μνημονιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί την κατάργηση του όποιου ρόλου τής είχε απομείνει και την μετατροπή της σε παραμάγαζο της εργοδοσίας.

Να γιατί λέμε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να ηττηθεί και να φύγει στις επερχόμενες εκλογές, αλλά μαζί της πρέπει να ηττηθεί και να φύγει συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική της. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει με όσους έχουν υπηρετήσει και προσκυνούν και σήμερα την ίδια πολιτική.

Εγγύηση για αυτό είναι μονάχα η ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση του ΚΚΕ, που έχει αποδείξει ότι, μαζί με τους αγώνες του λαού, αποτελεί την πραγματική εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει πρόταση και Πρόγραμμα, το οποίο μας βγάζει από τα σημερινά αδιέξοδα.

Αυτό απαιτείται σήμερα, που ζούμε στην εποχή των μεγάλων αντιθέσεων και ανταγωνισμών. Από τη μία, η επιστήμη και η τεχνολογία, τα επιτεύγματα της ανθρώπινης εργασίας και σκέψης, προσφέρουν όλες τις δυνατότητες για να ζούμε καλύτερα, για να ικανοποιούνται όλες οι λαϊκές ανάγκες σε ένα επίπεδο που δεν έχει υπάρξει ποτέ στο παρελθόν.

Αν πριν 140 χρόνια, την Πρωτομαγιά το 1886 το αίτημα των εργατών ήταν το 8ωρο, σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουλεύουν λιγότερο, απολαμβάνοντας σταθερή και μόνιμη δουλειά, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, δωρεάν Υγεία και Παιδεία, δικαίωμα στην αναψυχή, στον πολιτισμό, στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Όμως, αντί γι’ αυτό, βλέπουμε παντού γύρω μας όλα αυτά τα επιτεύγματα να αξιοποιούνται, μόνο για το ξέφρενο κυνήγι του κέρδους, τους πολεμικούς ανταγωνισμούς και το ξεζούμισμα των εργαζομένων.

Για να μπορέσουν όλες αυτές οι δυνατότητες να αξιοποιηθούν προς όφελος του λαού, πρέπει να βγει από τη μέση η “πηγή του κακού”, η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Αυτή είναι η μήτρα της αδικίας, της εκμετάλλευσης, του πολέμου. Αυτή καθηλώνει τις αφάνταστες δυνατότητες που δημιουργούν καθημερινά οι εργαζόμενοι».