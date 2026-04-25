Κόντης: Είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, έπρεπε να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που έχω εισπράξει

Ο τεχνικός του ΟΦΗ μίλησε μετά τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και την νίκη της ομάδας του επί του ΠΑΟΚ με 3-2, τονίζοντας πως είναι υπερήφανος για τους παίκτες και τον κόσμο του συλλόγου. Αποστολή στον Βόλο: Λεωνίδας Κασνέτση.

Ο Χρήστος Κόντης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, με τον ΟΦΗ να κατακτά το 2ο κύπελλο στην ιστορία του.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το αν υπάρχουν λόγια: «Είναι τρομερό το συναίσθημα. Κοιτάξτε τον κόσμο και τα παιδιά. Τρομερή προσπάθεια. Τα έδωσαν όλα στο γήπεδο, είμαστε πανάξιοι Κυπελλούχοι, τα παιδιά το άξιζαν. Με όλη αυτή τη δουλειά που έκαναν. Είμαι περήφανος για όλους τους Κρητικούς».

Για το πάθος των Κρητικών: «Πάθος, περηφάνεια, αγάπη, φιλοξενία. Τι άλλο να πω; Ο κόσμος της Κρήτης είναι καταπληκτικός. Νιώθω ότι είμαι 100 χρόνια εκεί. Από τα βάθη της καρδιάς μου τους ευχαριστώ. Πρέπει να δώσω κάτι πίσω από την αγάπη που εισέπραξα».

Για το αν άναψε φωτιά και μεγαλώνει: «Συγκλονιστικό επίτευγμα για την ομάδα μας. Να μπορέσουμε του χρόνου να κάνουμε κάτι μεγάλο. Τρομερό να μπαίνεις απευθείας σε ομίλους. Όλο αυτό είναι καταπληκτικό που ζούμε. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο».

