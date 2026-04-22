Νατάσα Θεοδωρίδου: “Έληξε η κουβέντα μας” – Η αντίδρασή της όταν ρωτήθηκε για τον σύντροφό της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου και ο Σάκης Ρουβάς κάνουν πρεμιέρα στις 24 Απριλίου στην «Πύλη Αξιού» της Θεσσαλονίκης, όπου μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Είμαστε πανέτοιμοι! Ψάχνουμε ποιο ντουέτο θα κάνουμε, στείλτε μας ντουέτο παιδιά!», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

Ο Σάκης Ρουβάς είπε στη συνέχεια: «Αν ακούγαμε τα σχόλια, δεν θα κάναμε τίποτα στη ζωή μας από αυτά που έχουμε κάνει και έχουμε προσπαθήσει και έχουμε χαρεί και ευχαριστηθεί. Εγώ από το 1991 που θυμάμαι τον εαυτό μου ξεκινώντας την καριέρα μου, ακούω σχόλια. Οπότε μια χαρά. Δόξα τω Θεώ να κάνουμε το σταυρό μας».

«Και κάπως εδώ έληξε η κουβέντα μας! Καλημέρα σας!», είπε με χιούμορ η Νατάσα Θεοδωρίδου όταν τη ρώτησαν για τον σύντροφό της και για το αν αληθεύουν οι φήμες ότι παντρεύεται. «Παντρεύεσαι;» τη ρώτησε στη συνέχεια ο Σάκης Ρουβάς, με την ίδια να απαντά: «Εσύ δεν έχεις παντρευτεί; Κι εγώ έχω παντρευτεί 2 φορές».

«Σαν τον έρωτα δεν έχει! Ο έρωτας είναι ζωτικής σημασίας συναίσθημα και πρέπει όλοι να υποκλινόμαστε και να τα υποδεχόμαστε», συμπλήρωσε στη σνέχεια η τραγουδίστρια για να λήξει τη συζήτηση.