Μνημόνιο Συνεργασίας του Δήμου Καλαμαριάς με την USAR Hellas

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την εθελοντική ομάδα έρευνας και διάσωσης USAR Hellas προχώρησε ο Δήμος Καλαμαριάς, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή του ετοιμότητα και το δίκτυο πολιτικής προστασίας της πόλης.

Η συνεργασία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθελοντικές οργανώσεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά και να αναγνωρίσει τη διαχρονική προσφορά της USAR Hellas στην Καλαμαριά και την ευρύτερη περιοχή.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεων για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, με βασικούς άξονες:

τη συνεργασία σε δράσεις πολιτικής προστασίας, αστικής έρευνας και διάσωσης,

τη συμμετοχή της USAR Hellas σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών,

την υλοποίηση κοινών ασκήσεων ετοιμότητας,

την εκπαίδευση και ενημέρωση των πολιτών σε θέματα πρόληψης και ασφάλειας,

την ενίσχυση του εθελοντισμού και της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας.

Παράλληλα, προβλέπεται η υποστήριξη της δράσης της ομάδας από τον Δήμο, με τη δυνατότητα παραχώρησης χώρων για εκπαίδευση και αποθήκευση εξοπλισμού, ενώ η USAR Hellas αναλαμβάνει την παροχή των υπηρεσιών της σε εθελοντική βάση, με πλήρη τήρηση των πρωτοκόλλων ασφάλειας και εκπαίδευσης.