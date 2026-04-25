Απίστευτος ΠΑΟΚ, έστειλε τον τελικό με τον ΟΦΗ στην παράταση στο 90+6′

Στην παράταση οδηγήθηκε ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ σε ΟΦΗ που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο.

Ο ΟΦΗ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 μέχρι το 96ο λεπτό και κρατούσε το τρόπαιο στα χέρια του. Όμως ο Γερεμέγεφ είχε διαφορετική άποψη και με δικό του γκολ έκανε το 2-2, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Σημειώνεται πως τα λεπτά των καθυστερήσεων στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 15.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Μιχαηλίδη στο 15′, ο ΟΦΗ ισοφάρισε με τον Φούντα στο 28′, πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Νους στο 51′ και ο Δικέφαλος βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 96′ με τον Γερεμέγεφ