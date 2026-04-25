Απίστευτος ΠΑΟΚ, έστειλε τον τελικό με τον ΟΦΗ στην παράταση στο 90+6′

Στην παράταση οδηγήθηκε ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ σε ΟΦΗ που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο στον Βόλο.

Ο ΟΦΗ ήταν μπροστά στο σκορ με 2-1 μέχρι το 96ο λεπτό και κρατούσε το τρόπαιο στα χέρια του. Όμως ο Γερεμέγεφ είχε διαφορετική άποψη και με δικό του γκολ έκανε το 2-2, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Σημειώνεται πως τα λεπτά των καθυστερήσεων στην κανονική διάρκεια του αγώνα ήταν 15.

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Μιχαηλίδη στο 15′, ο ΟΦΗ ισοφάρισε με τον Φούντα στο 28′, πέρασε μπροστά στο σκορ με τον Νους στο 51′ και ο Δικέφαλος βρήκε γκολ ισοφάρισης στο 96′ με τον Γερεμέγεφ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 793 καμπάνες από την Τροχαία μέσα σε λίγες ώρες για παραβάσεις του ΚΟΚ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Πέλλα: Η Αλεξάνδρειος Ειρηνοδρομία έδωσε το έναυσμα για τον 20ο Μαραθώνιο “Μ. Αλέξανδρος”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Η ανάρτηση του Μακρόν με τον Μητσοτάκη υπό τους ήχους του “Εγώ κι εσύ μαζί”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εύβοια: Νεκρός 17χρονος σε σύγκρουση μηχανής με ασθενοφόρο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Σέρρες: Χειροπέδες σε δύο άτομα για ρευματοκλοπή – Έπαιρναν παράνομα ρεύμα στα σπίτια τους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Δεν θα κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με το κόμμα του κ. Τσίπρα