MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τουρκία: Ξεκινά η δίκη για τον θάνατο μιας οικογένειας τουριστών από δηλητηρίαση

|
THESTIVAL TEAM

Η δίκη για τον καθορισμό των ευθυνών για τους θανάτους τεσσάρων μελών μιας τουρκογερμανικής οικογένειας που δηλητηριάστηκαν από αντιπαρασιτικό στο ξενοδοχείο που διέμεναν τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκίνησε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη.

Η ιατροδικαστική έκθεση που κατατέθηκε στους εισαγγελείς έδειξε «υψηλή παρουσία αερίου φωσφίνης», υποδηλώνοντας ότι η οικογένεια Μποτσέκ πέθανε μετά από έκθεση σε αυτό το εξαιρετικά τοξικό εντομοκτόνο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε για απολύμανση τότε από το ξενοδοχείο, όπου η οικογένεια διέμενε κατά τη διάρκεια διακοπών τους.

Έξι άτομα δικάζονται, πέντε εκ των οποίων έχουν προφυλακιστεί, συμπεριλαμβανομένων δύο εργαζόμενων μιας εταιρείας καταπολέμησης παρασίτων.

Συγγενείς των θυμάτων παρευρέθηκαν στην ακροαματική διαδικασία σε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εισαγγελία ζητά ποινές κάθειρξης έως και 22 ετών και έξι μηνών για τους πέντε υπόπτους που συνελήφθησαν με την κατηγορία της «πολλαπλής ανθρωποκτονίας από βαριά αμέλεια», σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Ο έκτος άνδρας αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 15 ετών για απλή «αμέλεια».

Στις 12 Νοεμβρίου, ολόκληρη η οικογένεια Μποτσέκ αρρώστησε και όλοι τους πέθαναν μέσα σε λίγες μέρες: τα δύο παιδιά, ηλικίας τριών και έξι ετών, ήταν τα πρώτα που υπέκυψαν, και ακολούθησε η μητέρα τους και στο τέλος ο πατέρα τους.

Ερευνητές αρχικά υποψιάστηκαν τροφική δηλητηρίαση, καθώς η οικογένεια είχε επισκεφθεί την τουριστική συνοικία Ορτάκιοϊ όπου κατανάλωσε δημοφιλή τοπικά εδέσματα.

Αλλά το σενάριο αυτό απορρίφθηκε γρήγορα, καθώς τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το ξενοδοχείο όπου διέμεναν είχε προσβολή από κοριούς. Εντομοκτόνο αέριο ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας μέσω ενός αεραγωγού μπάνιου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

